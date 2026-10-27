Al ritmo de la banda y al estilo ‘Rocky': el entrenamiento de Canelo Álvarez antes de enfrentar a Mbilli

Saúl Canelo Álvarez cambió por un momento los guantes de boxeo por una sartén, un sofá y hasta un refrigerador. El campeón mexicano protagoniza un nuevo comercial de Kalshi en el que recrea, con humor y a su propio estilo, los entrenamientos de Rocky Balboa, el personaje que convirtió a Sylvester Stallone en un símbolo de superación deportiva.

El anuncio aparece en una semana decisiva para el tapatío, quien este sábado 31 de octubre enfrentará al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, con el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en juego.

El comercial recupera la esencia de las escenas más recordadas de Rocky, aunque sustituye la solemnidad del entrenamiento cinematográfico por situaciones inesperadas. Canelo aparece acostado en una litera y golpea el techo hasta abrir un agujero. Del otro lado aparece una banda que interpreta una versión al estilo sinaloense de la música emblemática de la saga.

A partir de ese momento, el boxeador comienza una sesión de entrenamiento fuera de lo convencional. Empuja un sofá, arroja televisiones, golpea muebles y convierte un refrigerador en parte de su particular preparación. Las imágenes juegan con la exageración de los montajes deportivos de Hollywood y con la fortaleza física que ha acompañado la carrera del mexicano.

El mensaje que cierra la campaña es breve y directo: “Stay the favorite”.

Stay the favorite @Kalshi https://t.co/wwgNCAXm1E — Canelo Alvarez (@Canelo) October 27, 2026

Canelo elige con cuidado sus patrocinios

La colaboración también muestra otra faceta del boxeador. Más allá de su actividad en el ring, Álvarez ha construido negocios propios en México, entre ellos la marca de bebidas VMC, las gasolineras Canelo Energy y las tiendas de conveniencia Upper.

En declaraciones compartidas por su equipo antes de la pelea a Forbes, el mexicano explicó que no acepta cualquier propuesta comercial y que busca asociaciones que tengan sentido con su identidad y sus intereses empresariales.

“Constantemente me piden que promocione sus productos, pero soy muy cuidadoso con las colaboraciones que elijo porque tienen que reflejar quién soy”, señaló Canelo. Sobre Kalshi, agregó que le atrajo que la compañía sea líder en su sector y que cree en su potencial.

El patrocinio también tendrá presencia en el combate del sábado, ya que el logotipo de Kalshi aparecerá en el pantalón corto del mexicano durante su enfrentamiento con Mbilli.