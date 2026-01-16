Canelo Álvarez superó (por mucho) a Lionel Messi en algo que nadie imaginaba

Saúl “Canelo” Álvarez sigue triunfando en su carrera y ahora lo hizo fuera del ring, ya que fue considerado el segundo deportista mejor pagado del mundo, por arriba de grandes cracks como Lionel Messi, por ejemplo. El boxeador, quien reapareció este 2026 y movió al pugilismo , lleva 3 años consecutivos manteniéndose entre los primeros lugares, solo por detrás de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con el portal Sportico, “Canelo” generó 137 millones de dólares (más de 2.4 mil millones de pesos) durante 2025, pese a que no fue su año en la cuestión deportiva, ya que ante todo pronóstico perdió por decisión unánime contra el estadounidense Terrence Crawford, quien meses después anunció su retiro .

El mexicano ganó más dinero que el argentino durante 2025.|Canelo Álvarez y Leo Messi

El nacido en Guadalajara, Jalisco, supera por 7 millones de dólares a Lionel Messi, quien se ubica en el tercer puesto. Sin embargo, el pugilista está un escalón abajo del portugués Cristiano Ronaldo, que le saca de ventaja 123 millones de dólares; es decir, casi lo que generó el astro argentino durante el año.

Canelo, el único mexicano entre los mejores pagados del mundo

El 14 de enero se publicó la lista actualizada de los deportistas con mayores ingresos en el mundo, pero lo que llama la atención es que Álvarez es el único mexicano entre 100 atletas de alto rendimiento, estadísticas que llaman la atención, ya que uno que se lo podría acercar es Sergio “Checo”, Pérez, pero en 2025 se tomó un año sabático tras no entrar en planes con Red Bull en la F1.

En la lista destacan los deportistas estadounidenses, tanto de beisbol, basquetbol y futbol americano. Este es el Top-5 de los mejores pagados en el mundo



Cristiano Ronaldo – 260 millones de dólares Saúl “Canelo” Álvarez – 137 millones de dólares Lionel Messi – 130 millones de dólares Juan Soto (Beisbol) – 129.2 millones de dólares LeBron James – 128.7 millones de dólares

Proyectos de Canelo Álvarez y Lionel Messi

El gran campeón fue operado del codo izquierdo y se encuentra en recuperación y serpa hasta septiembre cuando vuelva a pelear. Mientras que Messi viene de ser campeón con el Inter Miami en la MLS y en verano de este año disputará tal vez su última Copa Mundial de la FIFA, en busca de lograr el bicampeonato.