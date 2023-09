Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Potencial pelea en peso supermediano

El peleador tapatío Canelo Álvarez tiene el 30 de septiembre un compromiso en contra de Jermell Charlo, pero a un mes de este pleito, la conversación se ha dirigido a la posibilidad de ver al mexicano ante Terence Crawford en un combate que generaría muchos reflectores.

La crítica ha acompañado a Canelo Álvarez durante su carrera en el boxeo, y ahora midiéndose ante un peleador que tendrá que ascender dos categorías, los señalamientos llegaron.

Pero curiosamente, desde un gran sector de la afición y la prensa, ha emergido la idea de ver al indiscutido de peso supermediano, enfrentar al undisputed de peso welter y superligero, reyerta que haría a Crawford ascender a los superwelter, medianos y llegar a los supermedianos.

Aunque esta subida de peso es más crítica que la que está haciendo Jermell Charlo, ver a estos dos monstruos del boxeo, midiéndose Canelo vs Crawford, causa mucha intriga y hasta los propios peleadores se han mostrado con apertura de que en algún momento esto ocurra.

Amanda Westcott/SHOWTIME

Canelo aceptaría pelear ante Crawford, si este va a los supermedianos

Canelo Álvarez ha explicado que busca enfrentar siempre a los grandes peleadores, a los que suponen un gran reto, y que podrían aportar a su ya carrera histórica.

En ese sentido, su última declaración entusiasmo, pues señaló que sí la haría, si es que “hace sentido”.

“En el boxeo uno nunca sabe. Yo he subido y he bajado, y peleado con todos los que estaban ahí, así que es posible, ¿por qué no? Es posible. En caso de que esa pelea haga sentido, yo estoy dispuesto. No importa quién esté ahí, yo estaré dispuesto a pelear con todos.

Yo respeto a Crawford. Es un gran peleador, siempre lo digo, yo no le faltaré al respeto Pero es un poco loco que la gente me critica por enfrentar a un peleador que se supone es más chico como Charlo y ahora todos me preguntan si voy a pelear con Crawford, un peleador de 147 libras, que es aún más chico que Charlo.

No me hace sentido cuando ustedes dicen eso. No lo entiendo porque me critican por enfrentar a Charlo que está dos divisiones por debajo de mí ahora hablan de Crawford. Al final del día, yo no voy a recibir el crédito por enfrentarme a Crawford, no importa lo que pase”.

Crawford, quiere una pelea ante Canelo Álvarez

Una de las últimas declaraciones del dos veces campeón indiscutido, giró en torno al tiempo que le queda vigente dentro del boxeo.

“Me queda poco en el boxeo, solo quiero pelear grandes. Realmente me interesa pelear contra Canelo y con Charlo. Son las que deseo. La revancha con Spence porque está en el contrato, pero si peleo con Charlo y Canelo, me podría retirar tranquilo”.

Con 35 años, un legado de dos títulos indiscutidos y marca invicta en 40 peleas con 31 nocauts, Crawford ve en el horizonte su retiro, pero pensando en forjar una historia que perdure en el deporte de los puños.

