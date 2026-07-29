Canelo Álvarez tiene ENORME GESTO con joven boxeador: ¡El campeón tapatío lo vuelve a hacer!

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez de nueva cuenta se ha ganado los aplausos, al levantar la mano para ayudar a un joven boxeador que está cerca de competir internacionalmente y quien necesitaba de una importante cantidad para cumplir con los gastos del viaje.

Josué Zepeda, de Rosarito, Baja California estará compitiendo en octubre en la Copa Mundial de Boxeo Sub 19 que se celebrará en Budva, Montenegro. El juvenil explicó que estaba orgulloso pero a su vez sentía tristeza, pues si bien había ganado su lugar para competir, no tenía los recursos para poder viajar, ya que todo ello corría por parte del propio boxeador.

El pugilista californiano usó las redes sociales para solicitar alguna donación o ayuda que le permitiera sumar para los 80 mil que necesita para poder tener esta experiencia internacional.

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Zepeda con ilusión de recibir ayuda, ha recibido respuesta nada más y nada menos que del mismísimo Canelo, quien en un comentario le hizo saber que él lo iba a ayudar, que contara con los 80 mil pesos y que lo iban a buscar para poder gestar esa ayuda.

Así Saúl Alvarez vuelve a vestirse de héroe para alguien que necesita ayuda, algo que ha pasado en diferentes ocasiones y que en otros casos quizás no ha sido público.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez enfrentará al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, el 31 de octubre del 2026 en pelea estelar en la que busca tener de nuevo en su cintura el campeonato de peso supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo.

Luego de haber caído ante Crawford, y atravesar por una operación, recuperación y un retorno paulatino a los entrenamientos, Canelo Álvarez quiere de nuevo el fajín verde y oro y en la mira está el de raíces africanas que tiene mucha fortaleza y vellcidad, por lo que no será una pelea sencilla para el ex campeón indiscutido en las 168 libras.