Canelo Álvarez tiene primer CARA A CARA ante su próximo rival, Christian Mbilli

Todo está cerrado para que Canelo Álvarez se enfrente a Christian Mbilli en Arabia Saudita el próximo 12 de septiembre, y como banderazo de salida de ese combate el mexicano ha tenido el primer cara a cara ante el francés que tiene en su poder el campeonato mundial de peso supermediano versión Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo y Mbilli se trasladaron a Egipto para estar en el marco del pleito que estelariza Usyk ante Verhoeven de este sábado 23 de mayo. En la previa han aparecido personajes como Crawford y Anthony Joshua, peleadores que aunque no están en la función forman parte de ese gran atractivo que nuevamente presenta Turki Alashik y Matchroom que encabeza Eddie Hearn.

Primer cara a cara de Canelo y Mbilli, rumbo a pelea del 12 de septiembre

El viernes al pie de las Pirámides de Giza, en Egipto sucedió el face to face, donde se percibió el gran tono muscular de Mbilli y que es ligeramente más alto que Canelo Álvarez. Los boxeadores se mantuvieron estoicos sin algún tipo de exaltación que generará tensión.

Se espera que los peleadores den algunas palabras sobre su pelea del 12 de septiembre, lo cual sucedería el sábado por la tarde en Egipto antes del magno evento de boxeo.

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VIDEO: Canelo Álvarez y Mbilli en Egipto, tienen primer cara a cara

¿Quién es Christian Mbilli, el próximo rival de Canelo Álvarez?

El peleador Mbilli tiene 31 años. Nació en Camerún pero ha hecho su vida en Francia por lo que tiene esa nacionalidad y compite para ese país.

Ha radicado y ha hecho la mayoría de su carrera deportiva en Canadá desde su debut el pasado 9 de febrero del 2017.

Mbilli tiene récord de 29 victorias con 24 nocauts, sin derrotas y con un empate en su carrera como profesional, en el que el nocaut es su sello.

Mbilli logró ser campeón interino al derrotar a Lester Martínez en septiembre del año pasado en Allegiant Stadium. El camerunés de nacimiento se elevó como campeón luego del retiro de Crawford.

Ante Canelo será su primera pelea como monarca y enfrente tendrá a quien ha dominado la división en los últimos años, quien desea traer de regreso el cetro mundial del CMB a su cintura.