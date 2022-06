Canelo vs Golovkin III, una pelea ‘personal’ para Canelo Álvarez

En el boxeo cuando hay un tercer capítulo en una batalla, está claro que se está jugando algo más que el orgullo. Este es el caso entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, quienes sacaron chispas en el careo que tuvieron tras su conferencia de prensa.

Canelo Álvarez ha comentado que está decidido a terminar el combate por la vía del KO, reafirmando que es el mejor en las 168 libras y terminando con cualquier duda ante Gennady Golovkin, por lo que tendremos un buen tiro el próximo 17 de septiembre.

Canelo Álvarez cree que ante Golovkin tiene la rivalidad de su carrera

Canelo Álvarez ve la trilogía ante Golovkin como algo ‘personal’

“No puedo esperar para estar en el ring. Él es diferente, pretende ser amigable pero es un p*ndejo. Pretende ser divertido y que todo está bien, pero en otros lugares habla mi*rda, así es como es”, comentó en conferencia de prensa, el púgil mexicano, Saúl Álvarez.

‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin han llevado la palabra rivalidad hasta un nuevo significado, y tras una conferencia de prensa ‘calientita’, el nacido en la Perla Tapatía dejó claro que esta será una batalla muy diferente a las dos anteriores.

“Es personal para mí. No pretendo ser alguien diferente, no puedo aparecer en medios u otro lugares y decir cosas y después pretender que no fue así. Es personal, él habló muchas cosas sobre mí y ustedes lo saben”, puntualizó Canelo ante los medios.

En la misma conferencia, ‘GGG’ no quiso entrar mucho en la polémica y mencionó que si el mexicano tiene algo ‘personal’ ante él, es sólo problema del boxeador azteca, pues el kazajo lo sigue viendo desde el punto de vista deportivo.

“Si él tiene problemas personales conmigo, es problema de él, para mí es algo deportivo y sólo eso”, mencionó Gennady Golovkin.

La rivalidad más importante en la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá un nuevo episodio el próximo 17 de septimebre, y luego de dos polémicas batallas, la tercera puede ser la vencida para acabar con las dudas, por lo que buscará sí o sí el KO en la T-Mobile Arena.

“Ahora seré más peligroso. Estoy motivado y listo para la pelea. Un nocaut, eso es lo que veo”, finalizó.