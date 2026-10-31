¿Cuánto paga apostar por Canelo Álvarez vs Christian Mbilli HOY? Las cuotas y el favorito para ganar el título mundial

Saúl "Canelo" Álvarez quiere recuperar un cinturón que durante años fue parte de su patrimonio deportivo. Este sábado 31 de octubre, el mexicano subirá al ring de The Venue en Riad, Arabia Saudita, para enfrentar a Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Las casas de apuestas ya eligieron a su favorito, aunque anticipan una pelea que podría necesitar los 12 asaltos para encontrar un ganador.

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Canelo construyó buena parte de su legado en las 168 libras. En diciembre de 2020 conquistó el título del CMB frente a Callum Smith y posteriormente unificó los cuatro campeonatos principales de la división. Ahora, después de haber dominado la categoría durante años, tiene la oportunidad de volver a colocarse el cinturón verde y oro alrededor de la cintura.

La experiencia del tapatío pesa en los pronósticos. De acuerdo con los momios publicados por múltiples casas de apuestas, Álvarez aparece como favorito con una línea de -340, mientras que Mbilli llega con +260. La diferencia refleja la confianza de los apostadores en el mexicano, aunque el poder de puños de su rival representa una amenaza.

Mbilli, nacido en Camerún y representante de Francia, llega con una reputación construida sobre su agresividad. Sus 24 victorias por nocaut contrastan con las 39 de Canelo, quien ha enfrentado a una colección de campeones mundiales a lo largo de sus 21 años de carrera profesional.

¿Cuánto dinero puedes ganar si apuestas 1,000 pesos a Canelo vs Mbilli?

Los momios estadounidenses permiten calcular la ganancia potencial de cada apuesta. Una línea negativa señala cuánto dinero debe arriesgarse para obtener 100 unidades de beneficio; una positiva indica cuánto se gana por cada 100 apostadas.



Boxeador

Momio

Ganancia por 1,000 pesos

Cobro total

Canelo Álvarez

-340

294.12

1,294.12

Christian Mbilli

+260

2,600

3,600



Montos ilustrativos calculados con las cuotas de hoy por la mañana.

Una victoria del mexicano ofrece una ganancia relativamente pequeña debido a su condición de favorito. En cambio, quien apueste por Mbilli recibiría 2,600 pesos de utilidad por cada 1,000 arriesgados, siempre que el camerunés consiga la victoria.

Las apuestas pronostican una pelea larga entre Canelo y Mbilli

El mercado ofrece una pista interesante sobre el desarrollo del combate. La opción de que la pelea complete los 12 asaltos aparece con momio de -350, mientras que una definición anticipada paga +225.

¡Santos Saúl Álvarez Barragán está de regreso! 🇲🇽🥊 'Canelo' Álvarez vuelve al ring con la misión de conquistar una nueva corona. Esta vez llega como retador ante Christian Mbilli, actual campeón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, quien viene de un empate frente al guatemalteco Léster Martínez en una batalla de alta intensidad 😮‍💨 ¡Duelo de poder en Riad por el campeonato mundial supermediano! 🔥 #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca CANELO ÁLVAREZ vs CHRISTIAN MBILLI 👇 📅 ⁣⁣⁣Sábado 31 de octubre 🕚 11:00 AM 📺 Azteca 7⁣ 💻 https://t.co/prFZkXn2z6⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱 APP Azteca Deportes — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 31, 2026

La victoria de Canelo por decisión de los jueces también figura entre los resultados más probables, con una cuota de -140. Su triunfo por nocaut, nocaut técnico o descalificación ofrece +425, una recompensa mucho mayor para quienes esperan que el mexicano termine la pelea antes del límite.

