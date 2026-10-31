Canelo vs Mbilli EN VIVO: ver GRATIS la pelea de Saúl Álvarez HOY sábado 31 de octubre de 2026, combate en Arabia Saudita; resultado de la transmisión por TV Azteca round por round online | Presentado por ROKiT Oxygen

Todo está listo para un día que promete paralizar al mundo del boxeo. Este sábado 31 de octubre, el Kingdom Arena albergará el combate estelar del magno evento donde Saúl "Canelo" Álvarez busca reconquistar el trono de las 168 libras enfrentando al invicto monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Christian Mbilli.

La pelea Canelo vs Mbilli -que se celebra en Riad, Arabia Saudita- es presentada por ROKiT OXYGEN

Ambos púgiles superaron sin contratiempos la prueba de la báscula marcando el límite de la división. El choque plantea un enfrentamiento de estilos electrizante: por un lado, Mbilli (29-0-1, 24 KO), un noqueador voraz originario de Camerún y nacionalizado francés, defenderá por primera vez su cetro verde y oro apostando por una presión incesante y un volumen ofensivo que desgaste desde la primera campana.

Por el otro, Canelo Álvarez (63-3-2, 39 KO) llega impulsado por la jerarquía y el deseo de agigantar su legado. El tapatío confía en su superioridad técnica, su esquiva felina y contragolpes de precisión quirúrgica para frenar la agresividad del campeón.

Pronóstico de la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli hoy sábado 31 de octubre 2026

Si bien Mbilli ofrecerá rounds iniciales sumamente agresivos y competitivos, el bagaje de experiencia en peleas de campeonato y la precisión de contragolpe de Canelo le permitirán neutralizar el empuje para llevarse el triunfo holgadamente en las tarjetas.

Horario y dónde seguir en vivo la pelea Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

Horario de la función: 11:00 horas (Tiempo del centro de México)

Ve la función en vivo a través de aztecadeportes.com

The Venue, el recinto donde pelean Canelo vs Mbilli

Saúl Canelo Álvarez pelea contra Mbilli en The Venue, ubicado en Riad, Arabia Saudita. En este mismo recinto se llevó a cabo el pesaje el día 30 de octubre 2026.