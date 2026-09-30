Canelo vs Mbilli: ¿a qué hora sería la pelea que se realizará en Arabia Saudita, por el campeonato supermediano del CMB?

Canelo Álvarez se enfrenta en un mes a Christian Mbilli, el campeón en las 168 libras por el Consejo Mundial de Boxeo en Riad, capital de Arabia Saudita, combate que ha sido confirmado por los peleadores y por el hombre que hace posible que este choque se traslade a Arabia, Turki Alalshikh.

Fue este martes 29 de septiembre, que el promotor del deporte en Arabia y en el mundo desplegó un video en sus redes sociales en el que informaba sobre este pleito que aunque ya estaba anunciado, despertó algunas sospechas de su posible cambio de fecha y sede, sin embargo todo eso quedó en el terreno de los rumores y es oficial que el tapatío enfrentará al de raíces de Camerún en el ring en la capital saudí.

La HORA anunciada por Turki Alalshikh sobre el enfrentamiento Canelo vs Mbilli

Como sucedió en el primer combate de Canelo en Arabia cuando enfrentó en mayo del 2025 a William Scull, el combate sucederá por la madrugada en el horario local, para que del lado del continente americano el enfrentamiento pueda ser visto por la tarde noche.

Así Turki explicó que el evento bautizado como México vs El mundo, arrancará a las 3 de la mañana hora de Riad, desafío para el cual Canelo ya está preparándose al máximo.

Canelo cumple tres semanas en Valencia, España y le resta casi un mes de entrenamiento en nuevas condiciones

Fue hace tres semanas, cuando Canelo viajó a Valencia, España junto a su equipo de trabajo más cercano, para hacer un campamento diferente, pues reveló a Box Azteca que en la pelea anterior ante Scull si bien ganó, no se sintió cómodo por la diferencia de horario y la adaptación no fue la adecuada.

Por ello decidió internarse en España, para que en el campamento de Oleksandr Usyk pudiera realizar su entrenamiento, adaptándose a un horario diferente y alejándose inclusive de su familia para enfocarse totalmente en el combate de boxeo.

Te podría interesar: El espeluznante nocaut que recibió el Popeye Aguillón quedando de frente a las lámparas