ESPELUZNANTE NOCAUT: Popeye Aguillón cae como tabla de espaldas, ante el poder de Sayú en pelea de Box Azteca

Emiliano ‘Popeye’ Aguillón fue noqueado brutalmente por su rival el cubano de nacimiento Jorge Adriano Sayú en el octavo round, dejándolo de cara ante las lámparas y con la mirada perdida, esta noche de 27 de septiembre.

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Escenas de angustia se vivieron en Mérida, Yucatán en el combate estelar de Box Azteca de este 26 de septiembre, cuando en el ring un pleito de alto calibre hizo vibrar el complejo deportivo yucateco y a la audiencia a través de Azteca Siete.

POPEYE AGUILLÓN, SALVAJEMENTE NOQUEADO

En un choque en el que Popeye dejó de tirar muchos golpes, dejó también que Sayú se fuera al frente con golpes sólidos y en el octavo asalto inclusive llegó casi a darle la espalda al combate llevándose un volado en la zona de parietal lo que lo dejó casi noqueado.

El peleador fue protegido de acuerdo al reglamente y regresó al pleito, pero indefenso recibió un par de golpes y luego un volado de izquierda que entro directo al rostro mando al Popeye Aguilón con una caída descontrolada cayendo como tabla de espaldas.

El réferi no lo pensó más ante el evidente castigo y situación, dándole la victoria a Sayu.

¡Pegada violenta! 🔥💪



Sayú castigó de fea forma al 'Popeye' Aguillón para dar fin al combate en Mérida. #BoxAzteca pic.twitter.com/Ycra1W5qtY — Box Azteca (@BoxAzteca7) September 27, 2026

Popeye Aguillón, desplomado, con los brazos abiertos y fuera de sí, ve cerrar su invicto en el pugilismo

Pero el momento de drama no había llegado pese al nocaut, pues los médicos entraron al ring y atendieron a un peleador que perdió su invicto y la conciencia, con la mirada pérdida por instantes.

De a poco el peleador de incorporó para darse cuenta de la derrota y de cómo fue noqueado en un octavo round que marcará su carrera en el deporte de los puños.