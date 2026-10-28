BOMBAZO! Canelo Álvarez recibe acciones millonarias de su nuevo patrocinador

Saúl “Canelo” Álvarez encontró una nueva oportunidad de negocio fuera del ring. El campeón mexicano se convirtió en embajador e inversionista de Kalshi, una plataforma de mercados de predicción que busca ampliar su presencia entre los usuarios de habla hispana.

De acuerdo con Forbes, una persona familiarizada con el acuerdo reveló que la participación accionaria otorgada al boxeador supera los 10 millones de dólares, según la valoración actual de la compañía. Kalshi no ha hecho públicos los términos económicos del contrato.

Canelo prefirió acciones antes que efectivo

La negociación tuvo un giro empresarial. Según el reporte, Kalshi ofreció inicialmente una compensación en efectivo, pero Álvarez respondió con una propuesta para recibir acciones de la compañía. Así, el mexicano participará en el crecimiento del negocio, más allá de promocionar su marca.

Stay the favorite @Kalshi https://t.co/wwgNCAXm1E — Canelo Alvarez (@Canelo) October 27, 2026

“Me atrae Kalshi porque son líderes en su campo y creo en su potencial”, explicó el boxeador en declaraciones compartidas con Forbes.

El acuerdo tendrá una duración de varios años y contempla presencia publicitaria en una etapa importante de su carrera. El logotipo de Kalshi aparecerá en el pantalón corto que Canelo utilizará el sábado 31 de octubre, cuando enfrente al francés Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita.

¿Por qué Kalshi eligió a Canelo?

La plataforma busca conectar con una audiencia hispanohablante que ha ganado relevancia en su estrategia de expansión. Según Forbes, alrededor del 12 por ciento de sus usuarios tiene configurado su teléfono en español, por lo que la figura del mexicano representa una puerta de entrada a ese mercado.