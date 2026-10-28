¡EL REY HACE SU ENTRADA TRIUNFAL! Canelo Álvarez roba miradas en la llegada oficial en Riad

Este miércoles 28 de octubre se llevó a cabo la presentación oficial de los boxeadores, el campeón mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez y el invicto noqueador francés y dueño de la corona de los supermedios Christian Mbilli, quienes afinan los últimos detalles antes de subir al cuadrilátero este sábado 31 de octubre, pelea que podrás ver EN VIVO por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 11:00 horas tiempo del centro de México.

VE AQUÍ LA PELEA CANELO ÁLVAREZ VS CHRISTIAN MBILLI

En un ambiente cargado de expectativa, ambos pugilistas cruzaron las primeras miradas de la semana previa a la contienda. El tapatío llegó acompañado de musica de mariachis dejando en claro que se presenta con la preparación óptima para disputar el título de los supermedianos de la CMB que tiene Mbilli quien reiteró su intención de dar el gran golpe sobre el escenario internacional.

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Horarios y dónde ver la Conferencia de Prensa y Ceremonia de Pesaje de Canelo vs Mbilli

Para que ningún aficionado se pierda los momentos decisivos de la antesala de esta cartelera, la cobertura digital desplegará una transmisión especial desde cabina con el siguiente itinerario de actividades:

Conferencia de prensa oficial: Jueves 29 de octubre, a las 12:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Jueves 29 de octubre, a las (Tiempo del Centro de México). Ceremonia de pesaje oficial: Viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Ambos eventos protocolarios contarán con señal en vivo que podrás seguir a través de las plataformas digitales oficiales de Azteca Deportes: Facebook, YouTube, TikTok, así como en el sitio web y la aplicación móvil. La Ceremonia de pesaje también la podrás ver Azteca 7

