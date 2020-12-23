logo deportes horizontal
BOX AZTECA SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Para Julio César Chávez, Canelo Álvarez ya está entre los mejores en la historia de México

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, admitió quedar sorprendido luego de la actuación que brindó Saúl ‘Canelo’ Álvarez el pasado fin de semana ante el británico Callum Smith.

Para Julio César Chávez, Canelo Álvarez ya está entre los mejores en la historia de México
December 19, 2020, San Antonio, TX. Saul -Canelo- Alvarez (MEX) winner during the fight for the super middleweight title of the World Boxing Council, the International Boxing Association (WBA) and Ring Magazine, at Alamodome Stadium.

19 de diciembre de 2020, San Antonio, TX. Saul -Canelo- Alvarez (MEX) campeon durante la pelea por el titulo de peso super mediano del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociacion Internacional de Boxeo (WBA) y Ring Magazine, en el Alamodome Stadium.|ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT/ED MULHOLLAND/MATCHROOM via MEXSPORT

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México, México.- Saúl 'Canelo' Álvarez dio una clase de boxeo el sábado pasado en San Antonio, Texas, cuando derrotó de forma contundente al británico Callum Smith. El pugilista mexicano se llevó el combate por decisión unánime, se convirtió en Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine y salió prácticamente intacto fisicamente, tras demostrar sus habilidades en defensa.

TE PUEDE INTERESAR: Canelo Álvarez reveló el mes en el que volverá a pelear

Ante esto, la leyenda del boxeo mexicano y miembro del Box Azteca Team, Julio César Chávez, resaltó al terminar el combate del jalisciense el gran trabajo que había hecho y lo sorprendido que había quedado de su trabajo arriba del ring.

Sumado a lo anterior, el 'Champ' le tiró más flores a Canelo:

"Con todo respeto para Julio César Chávez, jajaja, creo que Canelo ya está entre los más grandes mexicanos. Hace ver las peleas fáciles. Llevaba un rival difícil y la verdad que lo hizo ver facilito. A mí me dejó impresionado Canelo, pero también me dejó impresionado la esquina de Smith. No supo trabajar el jab tan alto, la mano derecha. Se vio un Canelo enorme y Smith muy por debajo de lo que pensamos".

Julio César Chávez para la cadena ESPN

Canelo volvería a pelear en febrero

Luego de terminar el combate, Saúl Álvarez bajó a la mesa de análisis con el equipo de Box Azteca, en donde platicó cómo se desarrolló el combate luego de los 12 rounds. Además, Álvarez Barragán soltó la esclusiva para TV Azteca que buscará pelear el próximo mes de febrero y que en 2021 podríamos tener tres peleas suyas. Eduardo Lamazón lanzó la pregunta de cuánto tiempo de vacaciones se tomaría, a lo que Canelo respondió:

"Yo creo que nada más la navidad y lo que es Año Nuevo. El próximo 5 de junio ya voy a estar regresando a San Diego para incorporarme otra vez al campamento, y a ver si peleamos en febrero." Saúl Canelo Álvarez

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP