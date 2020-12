Para Julio César Chávez, Canelo Álvarez ya está entre los mejores en la historia de México

Ciudad de México, México.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez dio una clase de boxeo el sábado pasado en San Antonio, Texas, cuando derrotó de forma contundente al británico Callum Smith. El pugilista mexicano se llevó el combate por decisión unánime, se convirtió en Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine y salió prácticamente intacto fisicamente, tras demostrar sus habilidades en defensa.

Ante esto, la leyenda del boxeo mexicano y miembro del Box Azteca Team, Julio César Chávez, resaltó al terminar el combate del jalisciense el gran trabajo que había hecho y lo sorprendido que había quedado de su trabajo arriba del ring.

Sumado a lo anterior, el ‘Champ’ le tiró más flores a Canelo:

“Con todo respeto para Julio César Chávez, jajaja, creo que Canelo ya está entre los más grandes mexicanos. Hace ver las peleas fáciles. Llevaba un rival difícil y la verdad que lo hizo ver facilito. A mí me dejó impresionado Canelo, pero también me dejó impresionado la esquina de Smith. No supo trabajar el jab tan alto, la mano derecha. Se vio un Canelo enorme y Smith muy por debajo de lo que pensamos”.

Julio César Chávez para la cadena ESPN

Canelo volvería a pelear en febrero

Luego de terminar el combate, Saúl Álvarez bajó a la mesa de análisis con el equipo de Box Azteca, en donde platicó cómo se desarrolló el combate luego de los 12 rounds. Además, Álvarez Barragán soltó la esclusiva para TV Azteca que buscará pelear el próximo mes de febrero y que en 2021 podríamos tener tres peleas suyas. Eduardo Lamazón lanzó la pregunta de cuánto tiempo de vacaciones se tomaría, a lo que Canelo respondió:

“Yo creo que nada más la navidad y lo que es Año Nuevo. El próximo 5 de junio ya voy a estar regresando a San Diego para incorporarme otra vez al campamento, y a ver si peleamos en febrero.” Saúl Canelo Álvarez