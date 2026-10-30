Canelo lanza advertencia a Mbilli: “Nunca se ha enfrentado a alguien como yo”

Saúl “Canelo” Álvarez convirtió el pesaje en una declaración de intenciones. Acompañado por un mariachi que interpretó El Rey, el boxeador mexicano cumplió con la báscula y dejó un mensaje para Christian Mbilli, su rival del sábado en Arabia Saudita. La diferencia, advirtió, estará en la experiencia y el talento que llevará al ring.

“Creo que no ha enfrentado a alguien como yo y el sábado se va a enfrentar a algo muy diferente”, aseguró Canelo cuando le preguntaron qué le enseñaría a Mbilli que no hubiera podido descubrir al estudiar sus videos.

El campeón mexicano no necesitó elevar el tono para marcar territorio. Su argumento apunta a lo que considera una ventaja decisiva ante el camerunés, quien tendrá la oportunidad de medirse con uno de los nombres más reconocidos del boxeo contemporáneo.

Canelo quiere volver a la cima del campeonato mundial

Después de 21 años como profesional y 16 desde que conquistó su primer campeonato mundial, el mexicano explicó que volver a disputar un título representa mucho más que una aparición en el encordado.

“Estoy muy contento. Significa muchísimo para mí esta pelea, ganar otro título mundial y estar listo para el sábado”, expresó.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli dan el peso 💪 ◾ Saúl 'Canelo' Álvarez - 167.6 libras ◾ Christian Mbilli - 167.8 libras #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca 🔴 Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO y MEXICANOS contra el MUNDO, el sábado 31 de octubre a las 11:00 am en Azteca 7 y https://t.co/prFZkXnAoE 👊 — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 30, 2026

Canelo insistió en la importancia de regresar al escenario de los campeonatos mundiales y reconoció que la oportunidad tiene un peso particular dentro de su trayectoria.

“Mi experiencia es obviamente muy diferente y él nunca se ha enfrentado a alguien como yo. El sábado le voy a enseñar exactamente lo que significa enfrentar a alguien como yo”, afirmó.

Canelo y Mbilli cumplen con el pesaje

Los dos peleadores superaron la báscula antes de su combate por el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Canelo registró 167.6 libras, mientras que Mbilli marcó 167.8, ambos dentro del límite de las 168 libras de la división.

Con el pesaje superado, la atención se traslada al ring. Canelo llegará con la experiencia de una extensa carrera en las grandes peleas; Mbilli tendrá la oportunidad de demostrar que puede desafiar a una figura acostumbrada a los escenarios de máxima exigencia.