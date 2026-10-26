Canelo vs Mbilli: Fecha y HORARIO para ver la transmisión EN MÉXICO la pelea de Saúl Álvarez y la cartelera México vs El Mundo

La bandera mexicana volverá a ondear bajo las luces de una gran cartelera mundial con el hombre que durante años ha cargado sobre sus hombros buena parte del prestigio del boxeo nacional. Saúl Canelo Álvarez está de regreso. Este sábado 31 de octubre, el tapatío subirá nuevamente al encordado en su primer intento de recuperar el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Del otro lado estará Christian Mbilli, un rival que llega invicto y con la oportunidad de conquistar el triunfo más importante de su carrera. En Riad, Arabia Saudita, Canelo tendrá la posibilidad de demostrar que todavía pertenece a la cima de las 168 libras y que la derrota ante Terence Crawford no ha escrito el último capítulo de su extenso legado.

Será una tarde de boxeo en México, aunque en Arabia Saudita el reloj marque la noche. Una función que tendrá al tapatío como protagonista, pero en la que otros cuatro mexicanos buscarán hacerse notar frente a rivales internacionales.

Jaime Munguía, Rafael Divino Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso acompañarán a Canelo en México vs El Mundo, una cartelera que podrás seguir a través de Box Azteca por Azteca 7.

Canelo vuelve por la corona

La última imagen de Álvarez sobre el ring fue la de un campeón que encontró en Crawford a un rival capaz de descifrarlo. En septiembre de 2025, el estadounidense se impuso por decisión unánime y le arrebató el dominio indiscutido de la división supermediana.

Ahora, el tapatío tiene una nueva oportunidad de conquistar el campeonato mundial del CMB. Frente a él estará Mbilli, un peleador de raíces camerunesas y nacionalidad francesa que destaca por su presión y potencia de golpeo.

La experiencia será uno de los grandes argumentos de Canelo. Su capacidad para administrar los tiempos, cerrar espacios y castigar los errores de sus adversarios volverá a ponerse a prueba frente a un rival que buscará aprovechar la oportunidad de su vida.

El jalisciense conoce el camino hacia los campeonatos mundiales. Lo que está en juego es la posibilidad de volver a recorrerlo y añadir otro cinturón a una carrera que ya forma parte de la historia del boxeo mexicano.

México también pelea antes de la función estelarLa tarde comenzará con David Picasso frente al filipino Carl Jammes Martin. Después, Lindolfo Delgado buscará el campeonato mundial superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo ante el canadiense Arthur Biyarslanov.

Rafael Divino Espinoza defenderá su campeonato mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo frente a Robert Blandón. Jaime Munguía, por su parte, se medirá con el ruso Nikita Zon en un combate por el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

Canelo cerrará la jornada con la posibilidad de recuperar una corona mundial y demostrar que aún tiene mucho que ofrecer en los grandes escenarios.

¿A qué hora pelea Canelo vs Mbilli y dónde ver EN VIVO?

La cartelera México vs El Mundo se celebrará el sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. En México, la cobertura de Box Azteca se podrá seguir por Azteca 7.

*12:00 horas: David Picasso vs Carl Jammes Martin.

*13:00 horas: Rafael Divino Espinoza vs Roberto Blandón

*14:00 horas: Jaime Munguía vs Nikita Zon.

*Pelea estelar: Canelo Álvarez vs Christian Mbilli.

*Tiempo del centro de México

Agenda de la semana Canelo vs Mbilli