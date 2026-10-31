¿Cuántos nocauts tienen Canelo y Christian Mbilli? La diferencia de poder entre los dos rivales

Saúl “Canelo” Álvarez sabe lo que significa apagar las luces de un rival. Lo ha hecho 39 veces en su carrera profesional. Christian Mbilli tiene menos peleas y menos nocauts, 24, pero una proporción más alta de victorias antes del límite. El mexicano ha conseguido por esta vía el 61.9 por ciento de sus triunfos; el camerunés, el 82.8%.

Entre los rivales que Canelo Álvarez ha noqueado hay excampeones mundiales y nombres importantes del boxeo. Sergey Kovalev cayó en el undécimo asalto en 2019, cuando el mexicano conquistó el título semipesado de la OMB; Rocky Fielding resistió tres rounds antes de ser detenido en 2018, y Caleb Plant terminó en el undécimo episodio en 2021, en una victoria que convirtió a Canelo en campeón indiscutido de las 168 libras. También derrotó antes del límite a Billy Joe Saunders, quien no salió a combatir al noveno asalto, y a Liam Smith, a quien noqueó en 2016.

La estadística le da a Mbilli una carta de presentación poderosa, aunque hay un detalle que cambia la lectura. Canelo ha probado sus puños ante campeones mundiales, excampeones y figuras de distintas divisiones durante más de dos décadas. El camerunés llega invicto y con la oportunidad de demostrar que su pegada también puede marcar diferencias ante uno de los nombres más importantes del boxeo actual.

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El combate de este sábado en Riad, Arabia Saudita, pondrá frente a frente dos trayectorias distintas. Canelo llega con 63 victorias, tres derrotas y dos empates en 68 peleas. Mbilli suma 29 triunfos y un empate en 30 combates.

Canelo va por el nocaut

Los libros de estadísticas recuerdan que la ocasión más reciente en la cual el mexicano ganó por nocaut fue en noviembre de 2021, cuando venció a Caleb Plant en el undécimo asalto y se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano.

Mbilli ha construido otra reputación. Su estilo se apoya en la presión, el volumen de golpes y la búsqueda constante del nocaut. En junio de 2025 necesitó un asalto para detener al polaco Maciej Sulecki y conquistar el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Tres meses después, el guatemalteco Lester Martínez frenó su racha de victorias al conseguir un empate por decisión dividida. Fue la primera vez que Mbilli no salió del ring con el brazo levantado.

