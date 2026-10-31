Fecha y HORARIO para ver Canelo vs Mbilli, peso supermediano del título del CMB

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli a quien buscará arrebatarle el cinturón de campeón de los pesos supermedianos de la Comisión Mundial de Boxeo (CMB), cuando se enfrenten este sábado 31 de octubre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Fecha y horario para ver Canelo vs Mbilli

El Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, será el escenario en donde el Canelo Álvarez buscará recuperar uno de los cinturones que le arrebató Terence Crawford en septiembre del 2025, pero antes tendrá que enfrentarse a Christian Mbilli.

El combate del boxeador tapatío será el platillo estelar de la función que tiene preparada la cartelera de México vs El Mundo en donde varios boxeadores mexicanos buscarán poner en alto el nombre del nuestro país.

La Mansión del boxeo abrirá sus puertas desde las 11:00 horas, tiempo del centro de México, para que los mejores boxeadores mexicanos se enfrenten a lo mejor del boxeo mundial este sábado 31 de octubre por TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes de manera completamente gratuita.

Los pesajes oficiales de la cartelera México vs El Mundo

Canelo Álvarez 167.7 libras - 167.8 libras Chistian Mbilli

Jaime Munguía 167.4 libras - 167.5 libras Nikita Zon

Divino Espinoza 125.8 libras - 126 libras Ricardo Blandón

Raymundo Rojas 138.8 libras - 129 libras Rito Tsutsumi

David Picasso 125.8 libras - 126 libras Carl Wonder Boy

Erick Villegas 130.5 libras - 131.2 libras Sultan Almohammed

Marcos Vázquez 170.5 libras - 171.5 Bek Nurmaganbet

Carlos Rojo 165 libras - 164.6 Flavius Biea

Héctor Diamante Aguirre 168 libras - 166.5 libras Brayan The King León

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