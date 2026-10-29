Canelo vs Mbilli: Todo lo que tienes que saber de la pelea de box del 31 de octubre

Saúl Canelo Álvarez está a solo unas horas de volver a subir al ring para enfrentar un desafío de alto nivel como es el noqueador Christian Mbilli, quien llega como campeón del mundo en la división de los supermedianos por el Consejo Mundial de Boxeo. Nacio en Camerún, pero nacionalizado francés, el monarca WBC arriba como uno de los rivales más completos, fuertes y ágiles que se haya encontrado el mexicano.

La pelea de boxeo de este 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita será imperdible por todo lo que está en juego, por ver a Canelo alcanzar una nueva hazaña, pero además y no menos importante por los otros ocho boxeadores mexicanos que estarán en el evento denominado como México vs El Mundo, donde estarán también Jaime Munguía, Alan David Rey Picasso, Divino Espinoza y más talento azteca que buscará estar al nivel de un evento de ese calibre.

Para ver la función de boxeo desde la capital de Saudi Arabia, podrás seguir la transmisión EN VIVO por TV Azteca. Conoce todos los detalles y la guía completa de este combate.

Horario, fecha y canal para ver la pelea de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

Este sábado 31 de octubre, el boxeador mexicano Canelo Álvarez regresará al cuadrilátero para disputar el campeonato mundial de peso supermediano del CMB enfrentando a Christian Mbilli en The Venue, Riad en Arabia Saudita.

La transmisión estará disponible por TV Azteca a través de Azteca 7 desde las 11:00 de la mañana para México mientras que la pelea estelar tiene previsto suceder entre las 2:00 de la tarde y 3:00 de la tarde, aunque los horarios podrían variar dependiendo de los combates previos.

Con la fecha y horario confirmada; Canelo busca volver a conquistar un campeonato mundial frente a un rival que conlleva un impecable historial profesional como lo es Mbili, que tiene la chance de medirse ante un pugilista de fama y prestigio mundial.

La pelea la podrás ver por Azteca Siete, además de aztecadeportes,com y la aplicación de Azteca Deportes, en cualquiera de los casos desde las 11:00 am y totalmente gratis.

Redacción JOU XALA y Ángel Gómez

Récord Canelo Álvarez vs Christian Mbilli previo a su combate del 31 de octubre

El Canelo llega a este combate teniendo unos números titánicos. Empezando con sus 63 victorias, dónde 39 fueron ganadas por KO. En empates los números se reducen con solo dos, que fueron ante Gennady Golovkin y Jorge Suárez en el lejano 2006.

Viene de un último combate en el que perdió ante un Terence Crawford quien después se retiró invicto. Canelo celebra el poder llegar a la cifra de 21 años siendo boxeador profesional, además de marcar una época para la generación actual, demostrando disciplina y trabajo fuerte.

Christian Mbilli es un boxeador que se nacionalizó francés, nacido en Yaoundé, Camerún y con residencia actual en Montreal, Quebec, Canadá. Su debut como boxeador fue el 9 de febrero del 2017, donde consiguió su primera victoria ganándole a Adrián Arenas en el Montreal Casino en Canadá.

Su récord es el siguiente: lleva 30 peleas de las cuales ha sido ganador de 29 combates, de los cuales 24 fueron nocauts y solo ha tenido un empate, el cual fue el de su última pelea en contra de Lester Martínez en el Allegiant Stadium en Las Vegas Nevada, curiosamente que también fue la última pelea de Canelo en septiembre del 2025, por lo que Canelo y Mbilli ya estuvieron en el mismo ring.

Redacción: Isaac Solis y Ricardo Rivera

Esta es la cartelera OFICIAL y COMPLETA del evento México vs El Mundo encabezada por Canelo vs Mbilli

Además de la pelea estelar del Canelo contra Mbilli, México vs. El Mundo, contará con otros ocho combates, como el del tijuanense Jaime Munguía vs. el ruso Nikita ZON, y el del tapatío Rafael “El Divino” Espinoza quien enfrentará al nicaragüense Ricardo Blandon.

Canelo vs. MBILLI - CMB supermediano - 12 Rounds

Jaime Munguía vs. Nikita Zon - AMB supermediano - 12 Rounds

El Divino vs. Ricardo Blandón - OMB peso pluma - 12 Rounds

Reito Tsunami vs.Reymundo Rojas - superpluma - 10 Rounds

David Picasso vs. Carl James Martin - supergallo- 12 Round

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vásquez Rodríguez - supermediano - 10 Rounds

Bryan Leon vs. Héctor Aguirre - supermediano - 8 Rounds

Emilio Rojas vs. Flavius Biea - mediano - 8 Rounds

Sultan Almohammed vs. Erick Jahir Urvina Villegas - superpluma - 6 Rounds

La esquina roja tiene representantes de diferentes lugares de México, como Guadalajara, Tijuana, Morelos, Nezahualcoyotl, Zinacantepec y de la capital del país. Mientras que la esquina azul cuenta con boxeadores de Canadá, Rusia, Nicaragua, Japón, Filipinas y Arabia Saudita, además de Kazajistán, Rumania y un exponente cubano.

REDACCIÓN: Mia Esmo y Alan Garnica

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Canelo Álvarez cumple 21 años de carrera: Eddy Reynoso cuenta la historia de día del debut en la Arena Chololo Larios

A los 13 años Saúl “Canelo” Álvarez comenzó a entrenar boxeo bajo la dirección de José “Chepo” Reynoso, quien reconoció su potencial y lo impulsó a buscar un lugar en el deporte profesional. Dos años después, ese sueño comenzó a tomar forma en Tonalá, Jalisco.

El 29 de octubre de 2005 con apenas 15 años, Canelo debutó como profesional en la Arena Chololo Larios frente a Abraham González, un rival mayor que él. En aquella época, las reglas del boxeo profesional en México permitían que peleadores de su edad compitieran con autorización y bajo ciertas condiciones. Para el joven jalisciense, aquella pelea representaba la oportunidad de demostrar que estaba listo para dar el siguiente paso.

El combate estaba pactado a cuatro asaltos y terminó en el último, cuando Canelo consiguió la victoria por nocaut técnico. Su recompensa fue de 800 pesos en boletos, pero de acuerdo al testimonio del propio entrenador Eddy Reynoso, casi todas las entradas las regaló a su familia y se quedó sin nada, pero con una gran recompensa y con el deseo de construir una carrera.

Contrastantemente, ahora se dice que cobra bolsas que rondarían los 100 millones de dólares.

Hoy 29 de octubre de 2026 se cumplen 21 años de aquella noche. Lo que comenzó con un adolescente, un rival experimentado y una pequeña bolsa económica terminó convirtiéndose en una carrera internacional que colocaría al Canelo entre los nombres más importantes del boxeo mexicano.

REDACCIÓN: Ela Cuevas y Ana Karen PL