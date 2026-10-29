CONFIRMADO: Los peleadores mexicanos que combatirán en México vs El Mundo, la cartelera completa de la pelea Canelo vs Mbilli

Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a subir al cuadrilátero este sábado 31 de octubre, para enfrentarse a Christian Mbilli en una función con una cartelera cargada de boxeadores mexicanos que disputarán varios títulos mundiales en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

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La cartelera completa de la función México vs El Mundo de Canelo Álvarez

Canelo Álvare z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB

z vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB

vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB

vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB

vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo

vs Carl Jammes Martin | supergallo Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma

vs Reito Tsutsumi | peso pluma Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano

vs Flavius Biea | peso mediano Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano

vs Brayan León | peso supermediano Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma

vs Sultan Almohammed | peso superpluma Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano

Canelo Álvarez protagonizará la cartelera de la función México vs El Mundo en Arabia Saudita en donde los boxeadores mexicanos buscarán dejar en alto el nombre del país y demostrar por qué es cuna de boxeadores.

Álvarez buscará recuperar uno de sus cinturones de campeón de los pesos supermedianos que perdió en septiembre del 2025 ante Terence Crawford y arrebatarle a Mbilli el centro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

No te pierdas de la pelea entre el Canelo Álvarez y Christian Mbilli a través de la señal de TV Azteca y de forma totalmente gratuita en la aplicación de Azteca Deportes este sábado 31 de octubre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

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