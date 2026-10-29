CONFIRMADO: Los peleadores mexicanos que combatirán en México vs El Mundo, la cartelera completa de la pelea Canelo vs Mbilli
Además de Canelo Álvarez, otros boxeadores mexicanos verán actividad en la contienda
Saúl 'Canelo' Álvarez volverá a subir al cuadrilátero este sábado 31 de octubre, para enfrentarse a Christian Mbilli en una función con una cartelera cargada de boxeadores mexicanos que disputarán varios títulos mundiales en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.
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La cartelera completa de la función México vs El Mundo de Canelo Álvarez
- Canelo Álvarez vs Christian Mbilli | por el campeonato supermediano del CMB
- Jaime Munguía vs Nikita Zon | por el campeonato supermediano de la AMB
- Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra | por el campeonatop pluma de la OMB
- Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov | por el título vacante superligero de la FIB
- David Picasso vs Carl Jammes Martin | supergallo
- Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi | peso pluma
- Carlos Emilio Rojo vs Flavius Biea | peso mediano
- Héctor Aguirre vs Brayan León | peso supermediano
- Erick Villegas vs Sultan Almohammed | peso superpluma
- Marcos Vázquez vs Bek Nurmaganbet | peso supermediano
Canelo Álvarez protagonizará la cartelera de la función México vs El Mundo en Arabia Saudita en donde los boxeadores mexicanos buscarán dejar en alto el nombre del país y demostrar por qué es cuna de boxeadores.
Álvarez buscará recuperar uno de sus cinturones de campeón de los pesos supermedianos que perdió en septiembre del 2025 ante Terence Crawford y arrebatarle a Mbilli el centro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
No te pierdas de la pelea entre el Canelo Álvarez y Christian Mbilli a través de la señal de TV Azteca y de forma totalmente gratuita en la aplicación de Azteca Deportes este sábado 31 de octubre en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.
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