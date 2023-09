Caos en el Cruz Azul ante América en el Estadio Azteca

El encuentro entre el Cruz Azul y el América de la jornada 7, ha sido un caos cuando aún no se ha dado el silbatazo inicial, y todo por un aguacero que cayó al sur de la Ciudad de México, que paralizó la zona en la que se encuentra el Estadio Azteca.

Con lluvias intensas prácticamente todos los días, el sur de la CDMX se ha vuelto un perímetro caótico, pero este sábado se superaron los antecedentes de los últimos días.

La Calzada de Tlalpan se volvió intransitable, lo que detuvo a los aficionados que llegaban por auto, pues el nivel del agua en el asfalto era demasiado alto, aunque algunos coches avanzaron por el nivel del agua que pudo haber sido de unos 30 centímetros desde el suelo.

Otra forma de llegar al Estadio Azteca y que es recurrida por miles de aficionados, es el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Tren Ligero, medios de transporte que frenaron la marcha por la lluvia, entorpeciendo la llegada de los aficionados tanto del América como del Cruz Azul.

Equipos Cruz Azul vs América llegaron al Estadio Azteca

La cuestión del tiempo en la Ciudad de México, elevó la tensión por la llegada de los equipos, y se llegó a pensar en que se pudieran tener problemas, pero los equipos dejaron sus hoteles que están cercanos al Estadio Azteca y llegaron a tiempo al coloso.

En primera instancia, y con un dispositivo de seguridad llegó el América, para que minutos después, y también protegido con cuerpos de seguridad, arribó el Cruz Azul en medio de un caos entre lluvia, encharcamientos y tráfico.

Alineaciones del Cruz Azul vs América

Cruz Azul: S. Jurado, J. Escobar, C. Salcedo, W. DItta. R. Huescas, E. Lira, C. Rodríguez, C. Rotongi; C. Antona, Moisés, D. Cambindo.

América: L. Malagón, M. Layún, I. Reyes, S. Cáceres, L. Fuentes. Álvaro Fidalgo, J. Dos Santos, R. Sánchez, D. Valdés, B. Rodríguez y J. Quiñones.