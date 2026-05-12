ÚLTIMA HORA: Sergio Ramos acuerda compra de equipo grande de LaLiga

El exfutbolista Sergio Ramos ha pasado de ser el eterno capitán a convertirse en el arquitecto del futuro institucional del Sevilla FC. Tras meses de intensas negociaciones, el exdefensor internacional, representando al fondo de inversión 'Five Eleven Capital', ha alcanzado un acuerdo total para la adquisición del equipo.

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¿Cuánto duró la negociación entre Sergio Ramos y Sevilla FC?

El humo blanco apareció este martes tras una maratónica jornada que comenzó con una reunión de casi diez horas el lunes. Ramos, escoltado por su abogado de confianza, Julio Senn, y el CEO de Five Eleven Capital, el argentino Martin Inx, logró desbloquear las reticencias de las familias que históricamente han controlado el club.

Fuentes cercanas a la negociación confirmaron que el pacto con los grupos de accionistas mayoritarios, Del Nido, Carrión, Alés, Castro y Guijarro, es absoluto. Solo resta la formalización burocrática ante notario y el visto bueno preceptivo del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que el club cambie de manos de manera oficial.

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¿Cuáles son las cifras de la operación de compra?

El acuerdo contempla el traspaso de, aproximadamente, el 60% del capital social del Sevilla FC. La valoración total de la entidad se ha fijado en una cifra superior a los 400 millones de euros, un montante que refleja tanto el valor patrimonial como el peso de la marca Sevilla en el panorama internacional.

Aunque la noticia ha estallado este mayo, el plan se trazó con meticulosidad quirúrgica:

Diciembre de 2025: Primeros acercamientos discretos entre Ramos y la propiedad.

Primeros acercamientos discretos entre Ramos y la propiedad. Marzo de 2026: Firma de la carta de intenciones (LOI), otorgando exclusividad al fondo hasta el 31 de mayo.

Firma de la carta de intenciones (LOI), otorgando exclusividad al fondo hasta el 31 de mayo. Mayo de 2026: Cierre del acuerdo definitivo tras intensas auditorías y negociaciones.

Con este movimiento, Sergio Ramos no solo regresa a casa, sino que asume el reto de liderar una transición hacia un modelo de gestión profesionalizado bajo el paraguas de capital extranjero, pero con ADN sevillista en la dirección.

Faltando tres jornadas para que se termine la temporada 2025-26 de LaLiga, el conjunto del Sevilla FC se ubica en el puesto 13 de la tabla sumando 40 puntos. Una gran parte de la temporada el equipo Blanquirrojo coqueteo con la zona de descenso.