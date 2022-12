Los capitanes que podría tener el América tras la salida de Memo Ochoa

La salida de Guillermo Ochoa del Club América al futbol europeo con el Salernitana, le ha traído a la directiva la tarea de conseguir un nuevo portero para el Clausura 2023. La posible permanencia de Óscar Jiménez y la posible llegada de Ángel Malagón, parecen tener bastante tranquilo a Fernando Ortiz. Aunque, el entrenador tendrá una nueva tarea, pues debe de definir al nuevo capitán del equipo tras la salida de Memo Ochoa.

La decisión no será fácil, pues veremos si se define por el jugador que lleve más tiempo en el Club o por el jugador con más talento. Lo cierto es que el jugador que termine siendo el nuevo capitán, será el líder dentro y fuera del campo, encargado de cargar con el equipo en momentos importantes de los partidos.

Comentaristas de Azteca Deportes se enfrentan en Qatar | Cascarita Azteca

Te puede interesar: Florian Thauvin dejaría a Tigres para volver a Francia

Las opciones del Tano Ortiz para capitán del equipo

Cada uno de los jugadores es una opción para el entrenador, pero entre los que podrían ser los mejores candidatos son: Henry Martín, Miguel Layún, Néstor Araujo, Pedro Aquino, Diego Valdes y Richard Sánchez.

Uno de los principales candidatos es el lateral derecho, Miguel Layún. Pues es uno de los jugadores que más tiempo lleva en el Club, se ha destacado con su apoyo a los jóvenes y sabe lo que es portar el gafete de capitán. En total ha disputado 205 juegos con el América, ha marcado 20 goles y ha dado 19 asistencias.

El único problema es que, no es un jugador que el Tano Ortiz use en el once titular de cada fin de semana pues en el Apertura 2022 sólo jugó 14 partidos de 21 posibles. Anotó un gol y dio cinco asistencias.

Y el que podría ser otra clara opción para el director técnico es Henry Martín, quien ya lleva cinco años en el club, fue referente en el Apertura 2022, disputó 21 partidos y anotó 13 goles y es considerado como uno de los jugadores del plantel que más sacrificios hace. En total ha podido jugar 191 partidos, ha marcado 68 goles y ha dado 29 asistencias.

Te puede interesar: El argentino que sería candidato a DT de la Selección Mexicana