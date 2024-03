Carevic afirma que el Puebla tiene potencial para salir adelante

El nuevo estratega de la Franja en su etapa como futbolista jugó en México y también se formó como entrenador en nuestro país, de la mano de profesionales como José Guadalupe ‘El Profe’ Cruz, Ricardo Valiño y Miguel Herrera.

Ahora llega su verdadera prueba en el futbol azteca para el nacido en Argentina, pero naturalizado mexicano.

“Muy agradecido con toda la gente acá en México, la gente de futbol que me ha hecho crecer en esta etapa como técnico, llevo más de 20 años acá en el país, llegué en el 2000… me siento que todo lo que he aprendido se lo debo al futbol mexicano”, dijo en entrevista con Azteca Deportes.

Puebla tendrá partidos duros en poco tiempo

El Puebla apenas lleva una victoria en el torneo y le queda una agenda complicada en los juegos que le faltan por disputar, ya que se les viene León, Juárez, Tigres, Chivas, Cruz Azul, Xolos y cierran contra el América.

A pesar de eso, Carevic confía en que cuenta con un grupo que podrá revertir este momento para acabar de gran manera la fase regular.

“Tenemos un equipo con potencial, no estamos en una posición ideal, pero bueno pensamos que con trabajo y esfuerzo podemos salir adelante… la situación actual es para pensar a corto plazo, partido a partido, me toca asumir sobre la marcha un torneo, entonces siempre se busca un equilibrio, un orden y lo más importante es el día a día del trabajo”, dijo.

La experiencia del estratega argentino, poca pero efectiva

Cabe recordar que Carevic sabe lo que es ser campeón como técnico del Alajuelense de Costa Rica en 2020, en donde dirigió en dos etapas.

“Les comenté a los futbolistas que me gusta exigir, trabajar fuerte, para volver a las raíces de este club, el esfuerzo, el equipo aguerrido, intenso, que ya la responsabilidad del modelo de juego y de la identidad es de mi persona y mi cuerpo técnico”, agregó.

El Puebla visitará al León este sábado 16 de marzo en duelo correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2024 en búsqueda de su segunda victoria del campeonato.