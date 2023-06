Futbolista de Tigres revela que Lucas Moura le preguntó por la inseguridad en Monterrey

Mientras la directiva de Rayados se mantiene trabajando a marchas forzadas para conseguir a su fichaje bomba, este día un futbolista de Tigres reveló que el brasileño Lucas Moura le llamó para preguntarle por la situación de inseguridad en Monterrey.

Se trata de su compatriota Rafael Carioca, quien tuvo contacto con el que fuera futbolista del Tottenham Hotspur de la Premier League hasta este verano y que es pretendido por la “Pandilla” para ser el flamante refuerzo que tanto esperan para el Apertura 2023.

“Lucas Moura me mandó un mensaje, que está para venir a Rayados, no sé si venga o no, pero me mandó un mensaje preguntando cómo era la ciudad, cómo era el campeonato, la situación de violencia, todo lo que un jugador necesita saber para venir a un país”, contó el mediocampista del cuadro de la UANL en una entrevista con ABC.

Se confirma el interés de Rayados en Lucas Moura

Con esto se confirma que efectivamente la directiva blanquiazul presentó una oferta por el talentoso volante brasileño, quien a pesar de que no vive su mejor momento a sus 30 años de edad, tiene entre sus credenciales haber jugado una final de Champions League.

Carioca le confirma a Lucas Moura que la Liga BBVA MX es una buena opción

Por su parte Carioca confesó que le respondió a Lucas acerca de que la LIGA BBVA MX es un buen torneo y que no hay violencia de la gente, además de que puede vivir bien en la ciudad regiomontana.

“En México se paga bien y si quieren agarrar a Lucas o Gabigol, que son jugadores que ganan mucho, si quieren pueden hacer una buena propuesta, para el futbol mexicano sería perfecto que vinieran jugadores de ese nivel, porque agregarían mucho”, añadió el jugador de Tigres.

Esto en relación a que sumado a Moura, también sonó el nombre del delantero Gabriel Barbosa del Flamengo de Brasil para llegar al América o también a los mismos Rayados.

Sin embargo, con el pasar de las horas estos rumores han perdido fuerza y la afición del Monterrey comienza a desesperarse por la falta de refuerzos para el torneo que empieza en 10 días.