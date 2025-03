Carlo Ancelotti amenaza con no jugar el próximo partido con el Real Madrid

Después de la victoria como visitante del Real Madrid contra el Villarreal en la jornada 28 de la Liga Española el entrenador de los “Merengues”, Carlo Ancelotti, explotó por el calendario que le ha tocado jugar a su equipo en las últimas semanas.

“Es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar. Hemos pedido a la liga cambiar dos veces el horario del partido y no ha pasado nada pero esta es la última vez. No vamos a permitir el atropello de LaLiga de Tebas”, señaló el técnico italiano.

El Madrid es líder de la Tabla General

Con los 3 puntos el Madrid llegó a 60 unidades en la cima de la tabla general de La Liga, una ventaja de 3 puntos sobre el segundo lugar Barcelona que tiene 2 partidos menos y este domingo enfrenta una visita dura contra el Atlético de Madrid que es tercero con 56 puntos.

Los Merengues jugaron el miércoles la vuelta de los octavos de final de la Champions League en el derbi madrileño contra el Atleti en donde avanzaron en penales, situación que ha molestado a Ancelotti ya que a los Colchoneros y al Barça los pusieron en domingo a jugar su partido de esta jornada.

“La explicación es que este equipo tiene algo especial, carácter y compromiso. No siempre lo pueden hacer y me enfado con ellos. Tenemos que agradecer a estos jugadores que han hecho un esfuerzo descomunal desde el 3 de enero hasta hoy, sobre todo hoy, creo que es la última vez que vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso, nunca más vamos a jugar. Hemos pedido a la liga cambiar dos veces el horario del partido y no ha pasado nada pero esta es la última vez”, añadió Ancelotti.

