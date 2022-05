Carlo Ancelotti busca ganar su cuarta Champions League

Madrid, España. El técnico italiano Carlo Ancelotti está muy cerca de hacer nuevamente historia ya que si gana la final ante el Liverpool con el Real Madrid se convertirá en el único entrenador en tener cuatro Champions League.

Ancelotti cuando colgó los botines como jugador, pasó directamente a ser pupilo y ayudante de Arrigo Sacchi en la selección italiana en 1992.

El salto como director técnico lo dio Ancelotti en el equipo de Reggiana al que ascendió. De ahí al Parma, Juventus, en un crecimiento que encontró el trampolín hacia el éxito de la Champions League en el banquillo del AC Milan. Al club que tanto le había dado en el campo, también le regalaba el trofeo como técnico. Ganó dos finales. Perdió una, de la forma más dolorosa, ante el Liverpool. En penaltis y tras ir ganando 3-0 al descanso.

Su leyenda creció en el Real Madrid. El técnico que consiguió la décima ‘Orejona’. El título con el que, tras doce años de sequía, el conjunto merengue volvía a reinar en Europa. El inicio de una época de dominio abrumador. Cuatro ‘Champions’ en cinco años. Tres consecutivas con Zinedine Zidane.

“No me da vértigo”, confiesa Carlo Ancelotti. “Si gano la Champions sería el primero en ganar cuatro y sería un gran éxito para mí, pero sé perfectamente que en una final puede pasar de todo”, asegura el italiano consciente de que un triunfo le permite superar a Bob Paisley y a Zidane.

Carlo Ancelotti pertenece al grupo de ‘Los Siete Magníficos’

Con el éxito de la décima en 2014, Ancelotti se convirtió en el quinto entrenador en conquistar la Copa de Europa con dos equipos distintos tras Ernst Happel (Feyenoord/Hamburgo), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund/Bayern), José Mourinho (Oporto/Inter de Milán) y Jupp Heynckes (Real Madrid/Bayern).

Es Ancelotti el técnico con más finales de Champions League, con la que será su quinta para dejar atrás a Marcello Lippi, Alex Ferguson y Miguel Muñoz. Además, integra el prestigioso grupo de ‘los siete magníficos’ que fueron capaces de ganar el título como jugador y posteriormente entrenador. Comparte honor con Miguel Muñoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Zidane y Pep Guardiola.

“No estoy obsesionado con los títulos individuales. Estoy satisfecho pero, honestamente, no es lo importante. Para la estadística es bueno pero me quedo con el día a día, es lo más importante, preparar la final, ser protagonistas. Ahora no me obsesionan los récords. Cuando pare de entrenar ya miraré las Champions que he ganado”, apuntó el italiano.

