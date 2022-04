Carlo Ancelotti podría dejar al Real Madrid a final de temporada

A pesar de ser uno de los mejores entrenadores del mundo y un tipo que pone orden a sus equipos y sin dejar de lado que con el Real Madrid ha conseguido buenos momentos y muchos éxitos, todo parece indicar que Carlo Ancelotti no seguirá en el Real Madrid, pues el conjunto merengue hará un balance a final de temporada para decidir si el italiano sigue siendo su entrenador la próxima temporada.

Ancelotti dio a conocer que el club “hará una evaluación para tomar una decisión” entorno a su continuidad como entrenador blanco y expresó su esperanza personal de ganar títulos grandes para seguir al mando del multicampeón europeo.

“Al final de la temporada el club hará una evaluación para tomar una decisión, yo disfruto de este ambiente cada día”, comentó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa previo al partido que el del Real Madrid sostendrá ante el Getafe en LaLiga.

“Yo no me pongo nota, intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo. El club me da mucha motivación para trabajar a tope y nada más. Tengo que esperar a final de temporada a ver si tenemos la suerte y la calidad para ganar títulos”, agregó.

“Carletto” expresó que entiende a la perfección el cargo que ostenta, pues siendo entrenador de un equipo como el Real Madrid, la critica es parte del día a día, por ello tolera los señalamientos y afirma que de los triunfos pocos se acuerdan.

“Tengo la suerte de tener mucho equilibrio y tranquilidad. Soy una persona que ha tenido suerte en la vida, afortunadamente he tenido el covid en el periodo bueno, me he aislado en una habitación de casa y no he escuchado nada. Estoy acostumbrado a esto, el entrenador destaca solo cuando el equipo pierde”, puntualizó.

El entrenador italiano, planteó que a veces se puede plantear bien o mal un partido, además afirmó que todas las decisiones son cuestionadas y más aún si o funcionan.

“Eso hay que aceptarlo. Mucho más si eres el entrenador del Real Madrid, el sitio más bonito del mundo. Por eso hay que aceptar que a veces te critiquen. Es bastante normal”, finalizó.

