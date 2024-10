Carlo Ancelotti habla de la polémica de Mbappé en Suecia

Después de la fecha FIFA regresa la liga española en actividad de la jornada 10, el Real Madrid visita al Celta de Vigo y previo al encuentro Carlo Ancelotti habló sobre la polémica que ha envuelto a Kylian Mbappé con una violación en Estocolmo, Suecia luego de tomar unas vacaciones en los últimos días.

“Hablo con los jugadores todos los días y puedo comentar lo que he dicho. En este momento son especulaciones, veo al jugador trabajar muy bien, está feliz y contento. No lo veo afectado para nada. Tiene mucha ilusión para ayudar al equipo”, señaló el técnico italiano.

¿Qué pasó en Estocolmo?

La fiscalía de Suecia abrió una carpeta de investigación por un caso de violación en el hotel donde se hospedó la estrella del Madrid en la reciten fecha FIFA, aunque no han revelado nombres de presuntos acusados los medios locales dieron con una pista que el caso podría girar en torno al delantero francés.



“Mbappé ha aprovechado este parón para mejorar su condición, recuperarse de sus lesiones, está muy bien, feliz, con ganas de jugar y ser importante para el equipo. La verdad que estos quince días le han ayudado mucho. Es un jugador distinto al de antes del parón. No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace. Le ha venido muy bien un descanso programado y nada más. Las especulaciones de fuera no les doy cuenta”, agregó Ancelotti.

Te podría interesar:



Resumen Al-Shabab 1-2 Al-Nassr | Jornada 7, Liga Saudí

Los días de descanso de los jugadores.

Sobre el tema de los descansos de los jugadores el entrenador italiano fue tajante al mencionar que ellos pueden decidir a dónde ir o qué hacer.

“Los días de descanso estaban programados para él y después cada uno elige lo que quiere hacer. A mí, no me importa dónde los jugadores quieren descansar. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. No tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores”, añadió el técnico del Madrid.

Te podría interesar: DT del Fulham llena de elogios a Raúl Jiménez por su gran momento