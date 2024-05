Ancelotti se niega a hablar sobre Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti se negó a tocar el tema Kylian Mbappé después de la apabullante victoria del Real Madrid frente al Granada en la Jornada 35 de LaLiga. Aunque todo parece ser cuestión de tiempo y un mero trámite, el técnico italiano no quiso responder preguntas al respecto y decidió mantener el foco puesto sobre el Borussia Dortmund, rival de los merengues en la final de la Champions League.

Hace algunos días el delantero francés anunció de manera oficial que no renovará con el París Saint-Germain y aprovechó para agradecerle al club, a sus compañeros y a la afición. Lo anterior casi le dio calidad de oficiales a la infinidad de rumores sobre su probable llegada a la capital española para vestirse de blanco, algo con lo que ha coqueteado constantemente desde hace años. Sin embargo, el estratega del Madrid no tiene interés en dedicarle minutos al atacante campeón del mundo.

“Es un asunto que no tengo en cuenta en este momento. Tenemos muchas cosas por hacer a día de hoy”, dijo Ancelotti. “Yo no puedo comentar lo que dice el presidente de Francia. No tengo ese derecho”, añadió en referencia a los comentarios emitidos por el mandatario galo, que daban por hecho la llegada de Mbappé al Santiago Bernabéu.

Los merengues le hicieron cuatro al Granada a pesar de jugar con cuadro alterno luego de una enorme remontada en la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Bayern Múnich. Aparecieron Brahim Díaz, en dos ocasiones, Fran García y Arda Güler. A los 70 de acción Ancelotti decidió sacar del campo a Luka Modric, quien incluso se apuntó asistencia y fue ovacionado por la afición local.

“Brahim se ha ganado un papel importante en la plantilla. También Fran García, que era nuevo. Los dos han ayudado mucho al equipo estar a nivel”, confesó Ancelotti sobre el accionar de sus futbolistas.

¿Cuántos partidos le restan a Mbappé con el PSG?

La temporada de Ligue 1 está por llegar a su fin y ello significa que la estancia de Kylian Mbappé con el cuadro de la capital también. Son tres los partidos restantes en la competencia local, además de la final de Copa de Francia frente al Olympique de Lyon. El delantero campeón del mundo tendrá cuatro cotejos más con el club galo.

- PSG vs Tolouse, Jornada 33 Ligue 1 - domingo 12 de mayo

- Niza vs PSG , Jornada 32 Ligue 1 - miércoles 15 de mayo (partido pendiente)

- Metz vs PSG, Jornada 34 Ligue 1 - domingo 19 de mayo

- Lyon vs PSG, Final Copa de Francia - sábado 25 de mayo

