Ancelotti opina sobre el penal fallado de Vinicius Jr contra el Valencia

El Real Madrid y el Valencia protagonizaron una de las sorpresas de la jornada 30 de LaLiga, ya que en el Santiago Bernabéu los visitantes se llevaron el triunfo en el tiempo añadido con una anotación de Hugo Duro.

El partido inició de manera dramática ya que extremo brasileño Vinicius Jr falló un tiro penal en contra del portero giorgiano Giorgi Mamardashvili del conjunto Che; en el último cobro desde los once pasos de la súper estrella formada en el Flamengo también lo había errado, el cual en los Octavos de Final de la Champions League en contra del Atlético de Madrid.

“Ahora es más complicado ganar la Liga, pero hay que hacer bien las cosas hasta el final. Tenemos muchas menos opciones. Pelearemos hasta el fin, seguro. Hemos fallado varios: Bellingham, Mbappé y Vini. Traté de darle confianza, pero falló. No creo que le afecten. Lo da todo siempre, juegue bien o no”, comentó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa tras perder en contra del Valencia en LaLiga y alejarse del Barcelona en la lucha por el título español.

La primera anotación del duelo en el Paseo de la Castellana fue del defensa Mouctar Diakhaby en un cobro de tiro de esquina gracias a su remate de cabeza al minuto 15’. Se empató el duelo con el gol de Vinicius Jr al arranque del segundo tiempo al minuto 50, sin embargo, al 90+5’ Hugo Duro terminó por enterrar al Real Madrid con su anotación para que los Merengues no pudieran sumar ningún punto en esta jornada.

¿Los jugadores del Real Madrid están cansados? Ancelotti responde

Los jugadores de los Madrileños se notaban sumamente cansados en la segunda parte del partido sobre el verde, ya que han sumado muchos en las últimas semanas tanto con el club español como con sus respectivas selecciones.

“No es un problema físico ni falta de futbol. Creamos un montón de oportunidades. Faltó un poco de efectividad. Cuesta poco a los rivales hacernos gol en este momento. Lamentarse no sirve de nada. No es un problema de actitud, para nada. Esta no es una derrota merecida. ¿Se podían hacer cosas mejor? Sí, pero no es falta de actitud. Merecimos ganar y no fue así por detalles. Courtois tiene buenas sensaciones. No hemos arriesgado con Lunin. Para Londres tenemos las dos opciones”, añadió el director técnico italiano tras sumar la quinta derrota en la temporada 2024-2025 de LaLiga.

