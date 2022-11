Carlo Ancelotti recibiría tremenda sanción por criticar el arbitraje

El Real Madrid se metió en graves problemas en LaLiga tras empatar 1-1 ante el Girona, ya que, además de que el Barcelona se puso solamente a un punto en la tabla, su director técnico Carlo Ancelotti podría recibir una tremenda sanción por criticar al arbitraje español.

En rueda de prensa, el italiano se lanzó en contra de los colegiados y el Departamento de Integridad de la Federación Española denunció las fuertes declaraciones del estratega.

No podemos ganar solo por corazón o el empujón del Bernabéu: Ancelotti

De acuerdo a medios como COPE y MARCA, el organismo encargado de revisar el comportamiento de los integrantes del futbol español intentará imponer una fuerte sanción al italiano, quien estalló en conferencia de prensa por el penalti que le dio el empate al Girona.

“No hay penalti. No toca con la mano. He hablado con Asensio. Es verdad que la posición es rara, pero no toca con la mano izquierda. Y si hubiera tocado, está pegada al cuerpo. No sé, se lo han inventado”, declaró el pasado domingo ‘Carletto’.

¿Cuál sería la sanción de Carlo Ancelotti?

Los reportes apuntan que el italiano podría recibir una sanción desde cuatro hasta doce partidos. En caso de que se confirme el castigo, Ancelotti se uniría al lateral del Valencia, José Luis Gayà, quien se perdió cuatro encuentros la temporada pasada por criticar al arbitraje.

Por su parte, el conjunto merengue no se quedaría con los brazos cruzados, ya que estarían muy inconformes por lo sucedido el pasado domingo, por lo que después de que se dieran a conocer las acciones del Departamento de Integridad de la Federación Español habrían decidido presentar alegaciones en contra de la denuncia.

En caso de que LaLiga imponga algún castigo a Carlo Ancelotti, el cuadro merengue buscaría apelar la resolución con el objetivo de reducir la sanción.