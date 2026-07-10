Carlos Acevedo ya volvió a jugar con su equipo tras no tener minutos con México en el Mundial 2026

Carlos Acevedo no tomó vacaciones y, después de que México quedó eliminado en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se integró a Santos Laguna para volver a jugar, tras ser uno de los 4 jugadores de la Liga BBVA MX que no tuvieron minutos durante el torneo veraniego.

El capitán de Santos Laguna ingresó de cambio en el partido amistoso en el que los Guerreros recibieron en casa al América de Cali de Colombia. Este duelo forma parte de la preparación que sostiene el club de cara al Apertura 2026, torneo en el que un referente de Chivas se marchará tras permanecer 13 años en el club.

El portro jugó el segundo tiempo en el Santos vs. América de Cali.|Carlos Acevedo

Acevedo ingresó a la cancha para el segundo tiempo; sin embargo, le tocó la mala suerte de recibir un gol a minutos de que finalizara el encuentro y con el que América derrotó por la mínima al equipo lagunero.

TE PUEDE INTERESAR:



De ir al Mundial 2026 a reportar con su club, el verano de Acevedo

El guardameta fue uno de los 26 convocados por Javier Aguirre para disputar la justa mundialista. El canterano de Santos tenía un pendiente con la Selección Mexicana, pues para Qatar 2022, Gerardo Martino decidió no llevarlo al optar por porteros más experimentados como Memo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota.

Acevedo se coló a la lista como el tercer portero del equipo azteca, por lo que fue el único jugador de México que no disputó ni un solo minuto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que el titular fue Raúl Rangel y Memo Ochoa acudió como la segunda opción que, pese a ello, ingresó a la cancha algunos minutos ante Chequia.

Los rumores que envuelven a Acevedo

Antes de que Carlos acudiera a la justa mundialista, surgieron varios rumores de una posible salida de Santos. Entre sus posibles destinos salieron Rayados de Monterrey y Club América, aunque de momento ninguna de estas 2 posibilidades está confirmada.