Fueron al Mundial 2026, pero no jugaron ni un minuto: los futbolistas de la Liga BBVA MX olvidados por sus selecciones

La Liga BBVA MX, que tendrá a un nuevo mexicoamericano en Chivas, se ha consolidado como una de las más importantes a nivel continente; es por ello que cada vez más hay jugadores con gran nivel y que representan a su país. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hubo varios convocados, pero solo 4 de ellos no jugaron ni un minuto, pues fueron olvidados por sus selecciones.

Entre los futbolistas que no vieron actividad en la justa mundialista está el guardameta Carlos Acevedo, quien fue el único de la Selección Mexicana que no jugó ni un minuto. Ello en gran medida a que fue como el tercer guardameta, por detrás de Raúl Rangel y Memo Ochoa, quien se hizo viral en las redes sociales por los videos y memes de Don Memo junto a Gilberto Mora.

Santiago Mele fue convocado por Uruguay, pero no jugó ningún partido|@santimele1

Los 4 futbolistas que no jugaron en el Mundial 2026

1. Santiago Mele: El arquero de Rayados de Monterrey, quien buscaría salir en el mercado de verano ante el regreso de Esteban Andrada, acudió a la justa mundialista como el tercer arquero de la Selección Uruguaya que firmó un papelón al quedar eliminada en la fase de grupos, por debajo de España y Cabo Verde, que se mandó una gran participación.

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2. Willer Ditta: El jugador que formó parte del plantel de Cruz Azul que conquistó la décima no vio actividad con la Selección de Colombia, pese a que en su club es un referente y titular. El defensa central comió banca durante todo el torneo, desde donde vio cómo su país quedó eliminado en la ronda de octavos de final en manos de Suiza.

3. Adalberto Carrasquilla: El elemento de Pumas no jugó ningún minuto con Panamá, que concluyó su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el último lugar del Grupo L con 0 puntos. Lo anterior, ya que el mediocampista no se pudo recuperar de una lesión.

4. Carlos Acevedo: El capitán de Santos Laguna fue elegido como el tercer portero en la lista de Javier Aguirre. El guardameta se quedó en la banca durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026™.