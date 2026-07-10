CONFIRMADO: Referente de Chivas se marcha previo al arranque del Apertura 2026 tras 13 años en el club

Chivas sigue moviendo sus piezas de cara al arranque del Apertura 2026, pues después de las contrataciones de Kevin Castañeda, Jordan Carrillo y la de un mexicoamericano de 18 años, hizo oficial algunas salidas, sobre todo de defensas, como en este caso es la de un referente que permaneció en el club durante 13 años.

Gilberto “Tiba” Sepúlveda es el jugador que se marcha tras una vida en el Rebaño, que tuvo la baja importante de Hugo Camberos. El defensa dio entrevistas en el aeropuerto, cuando se marchaba de Guadalajara hacia Ciudad Juárez, pues, a falta de hacerse oficial, será nuevo jugador de los Bravos.

Sepúlveda deja a Chivas tras una vida en el club.|@tiba_sepulveda

El nacido en Sinaloa debutó con el primer equipo en 2019; fue considerado una gran promesa que se convirtió en realidad, pues en algún momento se adueñó de la titularidad y hasta fue capitán, pero todo ello se vino abajo con la llegada de Gabriel Milito, quien lo mandó a la banca.

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Necesaria la salida de Chivas: Tiba

El jugador de 27 años aseguró que su salida de Chivas era necesaria, pues en el último año le tocó pasar de titular a comer banca bajo el mando del entrenador argentino. Incluso, en el Clausura 2026, solo disputó 36 minutos. Pese a ello, el defensa mantiene la puerta abierta y espera algún día regresar al club de sus amores.

“Hice las cosas bien en el club, tanto en el campo como en el tema de directivos y entrenadores. Es una ventana y una puerta que dejo abierta para que, en algún momento si se da, yo encantado de poder regresar”, declaró Gil antes de abordar el vuelo hacia su nuevo club

El nuevo club de Gil tras dejar Chivas

De acuerdo con información de César Luis Merlo, el canterano de Chivas llega a Juárez FC en calidad de préstamo por un año con opción de compra. La cláusula opcional fue fijada entre las directivas en 2.2 millones de dólares. Asimismo, el club fronterizo absorberá al 100 por ciento el salario del futbolista.