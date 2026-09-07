Carlos Alcaraz, tenista: “Entreno siempre a esta hora y mi desayuno ideal se basa en café, huevos, tostada y fruta”

Carlos Alcaraz se convirtió en uno de los mejores tenistas del mundo gracias a una combinación de talento, disciplina y preparación. El español debe cuidar cada detalle para responder a partidos que pueden extenderse durante varias horas.

El deportista de 23 años no comienza sus jornadas con una receta complicada. Su desayuno ideal contiene alimentos que son habituales en cualquier hogar. Sin embargo, el horario que eligió para entrenar y la función de cada producto ayudan a entender cómo prepara su cuerpo.

¿A qué hora entrena Carlos Alcaraz?

Durante una aparición en El Hormiguero, Alcaraz reveló que normalmente comienza a entrenar a las 9:30 horas y continúa hasta las 13:00. Se trata de una sesión de aproximadamente tres horas y media.

El murciano comienza con estiramientos. También procura acostarse temprano y, cuando su agenda se lo permite, toma una siesta corta para recuperarse.

Las 9:30 no representan necesariamente la mejor hora para cualquier persona. La ventaja para Alcaraz está en la constancia, el descanso y la posibilidad de desayunar antes de una jornada exigente.

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¿Cuál es el desayuno ideal de Carlos Alcaraz?

Debido a los constantes viajes que realiza por el circuito, el tenista reconoce que no puede repetir exactamente la misma rutina todos los días. Sin embargo, intenta mantener un desayuno ligero basado en fruta fresca, tostada, huevos y café.

La fruta y la tostada aportan carbohidratos que el organismo utiliza como energía. Los huevos ofrecen proteína de alta calidad para conservar y reparar los músculos. El café contiene cafeína y puede favorecer el estado de alerta.

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La hidratación también resulta imprescindible. Los especialistas recomiendan comenzar el ejercicio con suficientes líquidos, especialmente cuando la sesión será prolongada o se realizará con calor.

El desayuno de Alcaraz no es una fórmula para todas las personas

La combinación reúne carbohidratos y proteína, pero no se conocen las cantidades que consume. Por ello, no debe interpretarse como una fórmula que garantice los mismos resultados.

Las porciones dependen del peso corporal, la intensidad, la duración y la tolerancia digestiva. Un profesional también tiene necesidades diferentes a las de una persona que se ejercita de manera recreativa.