Receta en 5 pasos de pasta con verduras: paso a paso para preparar la comida de la semana

La pasta con verduras es una de las recetas más prácticas, económicas y saludables para preparar la comida de la semana. Gracias a su combinación de carbohidratos, fibra y nutrientes esenciales, este platillo fácil y rápido se ha convertido en una opción ideal para quienes desean mantener una alimentación equilibrada sin sacrificar el sabor .

Además de ser fácil de preparar, esta receta permite aprovechar ingredientes que suelen encontrarse en cualquier cocina. De acuerdo con información compartida por Comedera, la pasta con verduras destaca por su versatilidad, ya que puede adaptarse a diferentes gustos y temporadas mediante la incorporación de una amplia variedad de vegetales frescos que enriquecen su valor nutricional. Asimismo, es una receta saludable para la semana.

Qué ingredientes necesitas para la receta de pasta con verduras

Para preparar esta receta de pasta con verduras necesitarás los siguientes ingredientes:

Te decimos cómo preparar la pasta con verduras paso a paso.|(ESPECIAL/CANVA)

250 gramos de pasta (espagueti, penne o fusilli).

1 calabacita en cubos.

1 zanahoria en rodajas finas.

1 pimiento rojo en tiras.

1 pimiento verde en tiras.

1 cebolla mediana picada.

2 dientes de ajo finamente picados.

2 cucharadas de aceite de oliva.

Sal al gusto.

Pimienta al gusto.

Queso parmesano rallado (opcional).

Estos ingredientes aportan color, sabor y una gran cantidad de vitaminas, convirtiendo esta preparación en una excelente alternativa para toda la familia.

Cómo hacer la receta de pasta con verduras: paso a paso

Preparar esta receta es más sencillo de lo que parece y solo requiere cinco pasos. Sigue estas instrucciones para obtener un resultado delicioso:

Paso 1. Cocina la pasta. Hierve abundante agua con sal y cocina la pasta siguiendo las instrucciones del paquete hasta que quede al dente.

Hierve abundante agua con sal y cocina la pasta siguiendo las instrucciones del paquete hasta que quede al dente. Paso 2. Saltea las verduras. En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo durante un par de minutos.

En una sartén grande, calienta el aceite de oliva y sofríe la cebolla y el ajo durante un par de minutos. Paso 3. Agrega los vegetales. Incorpora la zanahoria, los pimientos y la calabacita. Cocina durante cinco a siete minutos, hasta que estén tiernos, pero ligeramente crujientes.

Incorpora la zanahoria, los pimientos y la calabacita. Cocina durante cinco a siete minutos, hasta que estén tiernos, pero ligeramente crujientes. Paso 4. Mezcla la pasta con las verduras. Escurre la pasta y añádela a la sartén con los vegetales. Remueve bien para integrar todos los sabores.

Escurre la pasta y añádela a la sartén con los vegetales. Remueve bien para integrar todos los sabores. Paso 5. Sirve y disfruta. Ajusta la sal y la pimienta al gusto. Si lo deseas, añade queso parmesano rallado antes de servir.

Según Recetas de Cocina de El Mundo, mantener las verduras ligeramente crujientes ayuda a conservar mejor su textura y propiedades nutricionales. Además, aporta un agradable contraste con la suavidad de la pasta. El resultado es una comida saludable, rápida, económica y perfecta para preparar con anticipación durante toda la semana.