El mensaje que dejó Carlos Salcedo tras ser fichado por Juárez

Carlos Salcedo dejó al Cruz Azul y es nuevo jugador del FC Juárez, el ‘Titán’ que ha sumado varios conflictos familiares compartió un mensaje en sus redes sociales, tras darse a conocer su regreso al equipo fronterizo para el Apertura 2024 de la Liga MX.

Carlos Salcedo anunció su regreso a los Bravos de Juárez, luego de que llegó a un acuerdo con Cruz Azul para rescindir su contrato antes de tiempo.

El mensaje de Carlos Salcedo tras su fichaje de Juárez

“Es difícil vencer a una persona que nunca se rinde, porque su determinación y perseverancia son inquebrantables”, reveló en un primer mensaje el ahora exjugador de Cruz Azul.

Carlos Salcedo le agradeció a los Bravos de Juárez que le permitieran regresar al equipo que dejó para poder fichar con La Máquina. El defensivo prometió unión y dar lo mejor para destacar con el club fronterizo.

“Gracias por hacer posible este regreso “nada pasa por casualidad” y ahora estamos de vuelta con más ganas que nunca. Sé que vendrán cosas buenas, pero como siempre TODOS UNIDOS como caracteriza a Juárez y su gente”.

El mensaje inesperado de Carlos Salcedo

“La vida te enseña que muchas veces darás lo mejor de ti y serás buena persona con la gente equivocada y no pasa nada, vete con la conciencia tranquila. Y aprende que hay gente desagradecida que no sabe cuidar ni valorar lo que tiene a su lado. Aprende a seguir caminando sin esperar nada de nadie. A medida que vas avanzando, la vida te enseña que no vale la pena pensar tanto las cosas. Que no puedes buscarle un por qué a lo más mínimo, porque eso te hace daño. Aprende que no puedes controlar todo, hay situaciones que son inevitables. Que amigos de verdad hay muy pocos y que a la hora de la vedad. En tus malos momentos verás a muy pocas personas para comprenderte y apoyarte. La vida te enseña que si quieres progresar y ser feliz, debes aprender a ignorar los comentarios ajenos. Que alejarte de la envidia y de la hipocresía es esencial y que nada ni nadie te debe impedir lograr tus propósitos, disfruta tu proceso. Aprende de lo malo, sigue tu camino y no te rindas”, destacó en su cuenta de Instagram.

