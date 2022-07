Carlos Salcedo revela que rechazó a equipo de Europa por Juárez

Con el Mundial en la mente, Carlos Salcedo regresó a la Liga BBVA MX. En su presentación oficial con los Bravos del FC Juárez, el zaguero mexicano tiene claro que debe hacer bien las cosas en su club, para recibir una convocatoria para Qatar 2022.

“El Mundial sabemos que falta, pero si yo quiero llegar, sé que tengo que hacer bien las cosas con el equipo. Esa es mi motivación y hay charlas con la gente de la Selección. El “Tata” lo dejó claro y es la mayor oportunidad para mí. Sería algo muy importante para mi representar a México en una Copa del Mundo”, dijo Salcedo, durante la conferencia de prensa de su presentación.

Carlos Salcedo rechazó oferta de Grecia

El propio Carlos Salcedo admitió que dejó una oferta del futbol europeo por regresar a nuestro país, en específico con el proyecto que le presentó la directiva de los Bravos. La oferta de Europa, era de Matías Almeyda, técnico del AEK Athens.

“Hubo esa posibilidad de regresar a Europa, Matías Almeyda me propuso, pero yo tomé la decisión de regresar a México. En lo personal, no sé si estaré para alcanzar el Mundial, pero dependo de mí mismo. Al final fue un proyecto que me ilusionó bastante”, señaló Salcedo.

Llegar del Toronto FC, un club de la MLS, genera dudas sobre el estado físico y de forma del zaguero azteca, pero él confía mucho en su presente y ya quiere demostrar sus cualidades dentro del terreno de juego.

“Físicamente me encuentro bien. El futbol de la MLS lo ha venido demostrando. No me gusta hablar mucho de ese tema, pero al final tendré que mostrar cuando se me dé la posibilidad de estar en el campo”, admitió Carlos Salcedo.

Emiliano Velázquez elogia la Liga BBVA MX

El uruguayo Emiliano Velázquez fue el otro jugador que fue presentado por el FC Juárez. El futbolista que tiene experiencia en las ligas de Uruguay, España, Portugal y Brasil, aprovechó el evento para lanzar elogios para la Liga BBVA MX.

“El proyecto me convenció. Me dijeron que iba a ser un gran año, con muchos partidos y eso fue lo que me convenció. Para nosotros se nos ha hecho vistoso el nivel, es una liga muy competitiva y creo que eso es atractivo para nosotros los futbolistas uruguayos”, declaró el zaguero charrúa.

