El veto que le impuso Tigres a Carlos Salcedo

El mercado de fichajes está en su recta final. Carlos Salcedo es uno de los futbolistas que podrían salir de la Liga BBVA MX con destino a la MLS, con el Toronto FC, y a pesar de las especulaciones sobre su fichaje no se ha cerrado nada.

Entre que son dimes y diretes, mientras se hace oficial su pase al balompié de los Estados Unidos, los Tigres, equipo del defensor, ya contrató a su reemplazo. Un viejo conocido de la Liga BBVA MX con pasó en Cruz Azul y Necaxa.

Este es el calendario oficial del Torneo Grita México Clausura 2022

Igor Lichnovsky ya es felino. El chileno arribó la semana pasada a la Sultana del Norte por 2.5 millones de dólares y contrato por un año (31 de diciembre de 2023), luego de vivir por un par de años una aventura de Arabia Saudita.

Carlos Salcedo es vetado por los Tigres

En la victoria por marcador de 2-1 del fin de semana ante los Pumas, en Ciudad Universitaria, Miguel Herrera y el cuerpo técnico de los felinos dejaron fuera de la convocatoria a Salcedo; además, el martes fue el primero en salir de la práctica.

Junto a eso, los universitarios realizaron un asado de bienvenida a Lichnovsky, donde estuvieron todos los integrantes del plantel, cuerpo técnico y demás; aunque no se sabe a ciencia cierta si Salcedo no fue invitado o simplemente no quiso ir, se notó su ausencia, en el festejo de su nuevo compañero, informó ESPN.

Tras el trinfo en CU, los universitarios marchan en la décimo primera posición de la tabla general, con cuatro unidades: una victoria, un empate y una derrota, que fue en casa ante el Puebla.

Para la Jornada 4 del Grita México Clausura 2022, los Tigres reciben al Mazatlán FC en el Volcán, el próximo domingo 6 de febrero en punto de las 8:00 PM (tiempo el centro de México), según el calendario de la liga.