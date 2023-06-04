Carlos Sansores gana la medalla de plata en el Mundial de Taekwondo

Los atletas mexicanos siguen dando buenas noticias rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora, Carlos Sansores puso en alto el nombre de México al conquistar la medalla de plata en el Mundial de Taekwondo disputado en Azerbaiyán.

Durante la competencia realizada del 29 de mayo al 4 de junio, el taekwondoín subió al podio en el segundo puesto tras haber perdido la Final frente a Cheick Cissé, de Costa de Marfil en la categoría de +87 Kg.

En su camino para subir al podio, Carlos Sansores fue el encargado de eliminar a Meng-en Lee, de China Taipéi en la primera ronda del campeonato.

Posteriormente, en la ronda de Octavos de Final tuvo como rival a Alasan Ann, de Gambia, a quien pudo superar por 2-0 para avanzar a la siguiente instancia. En los Cuartos de Final, el mexicano tuvo como oponente a Anas Sadek de nacionalidad jordana y tras vencerlo para asegurar una medalla en el Mundial de Taekwondo, en la Semifinal pudo doblegar a Emre kutalmis Atesli de Turquía para alcanzar la Gran Final.

¡𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗠𝗘́𝗫𝗜𝗖𝗢! 🥈🇲🇽 Carlos Sansores (@arbol356), logra 2do. lugar (categoría +87 Kg.) en el Campeonato Mundial de #Taekwondo Bakú 2023, en Azerbaiyán 🇦🇿. Es su tercera medalla mundial, tras su plata 🥈 en Manchester 2019 y el oro 🥇 en Guadalajara 2022. pic.twitter.com/WXYTVVId3H — CONADE (@CONADE) June 4, 2023

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México conquista su segunda medalla en el Mundial de Taekwondo

La presea obtenida en el Campeonato Mundial disputado en Azerbaiyán, es la tercera medalla para Carlos Sansores luego de haber ganado la plata en Manchester 2019 y oro en Guadalajara 2022.

Con el segundo lugar, es la segunda presea obtenida por México tras la medalla de bronce obtenida por Carlos Navarro en la categoría de -63 Kg.

Carlos Sansores busca un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024, los cuales serían su segunda participación tras haber sido parte de Tokyo 2020, en dicha edición, el mexicano fue eliminado en su debut en la categoría de +80 Kg.

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