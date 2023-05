Atletas mexicanos abren OnlyFans para cubrir gastos rumbo a París 2024

Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, varios atletas mexicanos han levantado la voz y han dado a conocer la falta de apoyo por parte de la CONADE, motivo por el cual se han visto obligados a buscar otra forma de solventar sus gastos debido al recorte de becas que reciben los deportistas, el cual depende del rendimiento de los atletas.

Uno de los deportistas que se ha sumado a la plataforma de OnlyFans es Diego Balleza, quien fue parte de la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 junto a Kevin Berlín. Tras quedar en el cuarto puesto y ante la falta de apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el clavadista ha abierto su cuenta en dicho sitio bajo una suscripción de 14 dólares mensuales con el objetivo de poder asistir a los Juegos de París 2024.

“La razón primaria fue lo económico, saber que no tenía beca. Afortunadamente, me ha ido bien. Me fue muy bien. Como en toda plataforma digital, es mantener a los suscriptores con publicaciones”, dijo Diego Balleza en entrevista para El Universal.

Otras formas en las que solventan sus gastos

Otras maneras en los que los atletas buscan cubrir sus necesidades económicas es dando conferencias. Tal es el caso de las clavadistas, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndiz, quienes conquistaron la medalla de bronce en Tokyo 2020 y apuntan a la justa de 2024. Incluso, para solventar los costos la dupla de clavadistas tuvo en mente subastar sus medallas.

Finalmente, Kevin Berlín también tiene como objetivo París 2024. De cara a los siguientes Juegos Olímpicos, el atleta vio la oportunidad vendiendo café.

“Lo hice para sostener los gastos del día. Los deportes acuáticos nos quedamos sin apoyo y, en mi caso, estoy emprendiendo este negocio familiar para recaudar fondos y acudir a competencias nacionales o internacionales y poder lograr el resultado final: ir a París 2024 y regresar con medallas”, fueron las palabras de Kevin Berín para El Universal.

