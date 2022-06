El futbolista argentino Carlos Tévez anuncia su retiro

Carlos Tévez anunció su retiro de las canchas, el “Apache” decidió colgar los botines a los 38 años después de más de dos décadas en el futbol profesional, en los cuales militó en varias de las mejores ligas del mundo como la inglesa y la italiana.

“Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”, mencionó con tristeza Tévez.

El “Apache” confesó que el fallecimiento de su papá fue muy importante en su decisión de dejar las canchas, debido a que durante toda su carrera fue su principal pilar.

“Mi viejo me decía estudia, rompete el culo, no llegues tarde, respetá con lo que te comprometiste, cumplí con lo que te comprometés. Cuando no me quería levantar porque había ido a bailar, me levantaba del forro del culo y me hacía ir a los entrenamientos. Nunca me dejó faltar a un entrenamiento”, reveló el delantero argentino.

El bonaerense llevaba un año sin estar ligado a un club, después de terminar su relación laboral con Boca Juniors, con quienes estuvo poco más de tres años en su tercera etapa con los Xeneizes.

“Lo sufrimos muchísimo. El último año mío jugando fue muy duro porque él tenía muerte cerebral, la pase mal. Un día me levanté y dije, no juego más, Lo llamé a Riquelme a la noche y le dije que necesitaba el club para hacer la conferencia de prensa y contar que no jugaba más. Ahí mi familia entendió que no jugaba más”, confesó Tévez en relación a la muerte de su papá.

Los números de Carlos Tévez como futbolista profesional

“Apache” disputó 607 partidos a lo largo de su carrera, en donde anotó 237 goles, repartió 108 asistencias, además conquistó títulos en el futbol argentino con Boca Juniors, ganó el Brasileirao con Corinthians.

En el Viejo Continente, en Inglaterra, consiguió la Premier League y la Community Shield con los dos conjuntos de Manchester; se llevó la Champions League del 2007-2008 con los Red Devils, en el Calcio fue monarca en dos Serie A con la Juventus; y en su destino más exótico, se llevó la Copa de China con el Shanghai Shenhua.