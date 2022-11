Equipos de la Liga MX que irían por Carlos Vela tras título de la MLS

Se tardó cinco años, pero Carlos Vela cumplió. Desde que arribó al LAFC, el delantero mexicano le prometió un título a la afición del conjunto angelino, y este sábado logró la hazaña, luego de derrotar en penaltis al Philadelphia.

El capitán del equipo de Los Angeles, fue el encargado de levantar el trofeo de la MLS, primero que consigue en su carrera como profesional, a nivel de clubes. Previamente, con la Selección Mexicana había conquistado la Copa Oro y el Mundial Sub-17 de 2005.

La Selección no debe olvidar a Carlos Vela

Te puede interesar: Equipos de Liga MX conocen a sus rivales en octavos de Concachampions

Cinco años tuvo que esperar Carlos Vela para ser campeón con el LAFC



Vela arribó al futbol de los Estados Unidos en el 2018, por lo que ha estado ahí durante cinco temporadas, donde en 2019 marcó su mejor campaña. El atacante consiguió el récord de más anotaciones en un certamen con 34 tantos, además de un par en la postemporada. Junto con eso se llevó el premio al Jugador Más Valioso, pero se le negó el título.

Este 2022, sus números no fueron tan impresionantes como aquel año, pero si fue determinante con el LAFC para poder levantar el título; consiguió 12 goles y participó con nueve asistencias.

Te puede interesar: El primer refuerzo de Rayados llegaría procedente de la MLS

Los equipos de la Liga MX que buscarían fichar a Carlos Vela

En los últimos años, se ha especulado de un posible fichaje bomba con Carlos Vela en la Liga MX. El atacante ha sido pretendido por equipos como Tigres, América y Chivas, conjunto que lo vio nacer como futbolista, pero en el que nunca debutó por su pronta partida al Arsenal del la Premier League.

“He tenido varias ofertas, he platicado con algunas personas de equipos de México, pero como siempre he dicho, mi primera opción siempre será quedarme en Los Angeles; si eso no pasa, vería las opciones que tengo en Europa, esa sería la segunda”, dijo para una entrevista en ESPN