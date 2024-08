Los mexicanos que se quedaron sin equipo y buscan nuevo club

El mercado de fichajes sigue activo y hay jugadores que aún están buscando equipo tras quedar como agentes libres. Ese es el caso de dos futbolistas mexicanos que aún no encuentran acomodo pero que podrían definir su futuro en las próximas semanas.

Carlos Vela y Guillermo Ochoa no tienen equipo, estos jugadores mexicanos esperan encontrar un nuevo club y tienen hasta el 31 de agosto, fecha en la que cierra el mercado de fichajes.

Te puede interesar: Esto es lo que PERDERÍA Santi Giménez si ficha con el Nottingham Forest

La figura, la sorpresa y la decepción de la Leagues Cup

¿Qué pasará con Memo Ochoa y Carlos Vela?

El portero mexicano no tuvo los mejores resultados en su último año con el Salernitana. Memo Ochoa no pudo evitar el descenso de su equipo en la Serie A, también sumó una marca no favorable con mil goles recibidos.

Lo mismo ocurre con Carlos Vela, el futbolista mexicano terminó su contrato con Los Angeles FC de la MLS, y aunque le habrían llegado algunas ofertas, ninguna se ha concretado. Vela se mantiene como jugador libre, pero no se ha resuelto su futuro en algún equipo, por lo que también han crecido los rumores que contemplan su posible retiro en caso de no encontrar algún equipo.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes?

El mercado de transferencias termina en Europa el próximo 31 de agosto, por lo que si quieren encontrar acomodo en el Viejo Continente solo tienen una semana más. Mientras que en México, los equipos tienen hasta el 6 de septiembre para fichar futbolistas nacionales.

Te puede interesar: ATENCIÓN: Fichaje BOMBA estaría por llegar a la Liga BBVA MX