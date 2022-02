Carlos Vela le vuelve a decir que no a la Selección Mexicana

Se terminaron las dudas con Carlos Vela. El atacante mexicano respondió cuál será su futuro con la Selección Mexicana, donde no juega desde que terminó el pasado mundial de Rusia 2018, cuando México cayó ante Brasil en los Octavos de Final por marcador de 2-0.

Casualmente el primer partido del atacante del LAFC debutó con la playera verde en el 2007 contra el conjunto verdeamarela, en un encuentro amistoso, que también se perdió por pizarra de 1-3, en el que disputó apenas 17 minutos.

VIDEO | Disfruta los 34 goles de Carlos Vela en la MLS

Carlos Vela le pone fin a su carrera con la Selección Mexicana

Vela confirmó que ya no regresará más con la Selección Mexicana. “Sí (cerrarle la puerta a jugar con México), creo que ya es momento de los jóvenes: ‘Chucky’ , ‘Tecatito’, Lainez, aseguró en una entrevista con ‘Ahora o Nunca’ de ESPN.

Te puede interesar: El mexicano que debutó como titular con la Real Sociedad

En total jugó 72 partidos, en los que consiguió 19 goles y nueve asistencias. Disputó dos mundiales: Sudáfrica 2010 y Rusia 2018; fue campeón de la Copa Oro en 2009 y 2015, además de una Copa Concacaf en 2015; y estuvo en la Copa Confederaciones de 2017.

Carlos Vela aseguró que está cerca su retiro

En tanto, Vela también quiso aclarar cuál será su futuro en el futbol, y ya le puso fecha a su retiro como profesional: “Siempre digo que me quedan dos o tres años de buen nivel, de poder seguir compitiendo ante los mejores. Ya después de eso veré como estoy mentalmente. Cuando noté que no esté disfrutando o ya no esté como quiero estar, será el momento de retirarme”, sentenció.

Te puede interesar: Napoli confirma tiempo de recuperación del ‘Chucky’ Lozano

La temporada de la MLS arranca a finales de este mes y el delantero del LAFC espera poder conseguir una campaña de ensueño, como lo hiciera en el 2019, cuando se ganó el MVP del año, además de que espera poder salir campeón con su equipo.

“Si fisicamente las lesiones me respetan, puedo ser el mejor de esta liga”, finalizó.