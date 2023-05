Chivas estaría preparando oferta para fichar a Carlos Vela

Chivas fue uno de los equipos más consistentes de todo el Clausura 2023, se ubicaron en la tercera posición del campeonato, sólo por debajo del América por diferencia de goles y mostraron un rendimiento defensivo muy destacado con el nivel que mostraron elementos como Antonio Briseño, Tiba Sepúlveda, Alan Mozo y Chiquete Orozco... sin embargo la zona ofensiva fue el gran problema para los tapatíos, pues no encontraron un referente en todo el campeonato.

La falta de gol en Chivas terminó cobrando factura en el momento más importante de la temporada, cuando en la segunda mitad se quedaron sin respuesta para vencer a los Tigres en la Final del Clausura 2023. Es por eso que en el cuerpo técnico y la dirección deportiva de Fernando Hierro, estarían encausando la búsqueda de futbolistas ofensivos para potenciar al equipo y lograr el campeonato 13 para el Rebaño.

Chivas tendría en su órbita a Carlos Vela

Todo indicaría que el crédito con el que contaría Veljko Paunovic para concretar refuerzos la siguiente temporada sería amplio en estos momentos, el serbio cuenta con el respaldo del dueño Amaury Vergara y la espina de haber quedado tan cerca del campeonato motivaría a la directiva a realizar esfuerzos importantes por las Chivas para el Apertura 2023, es por eso que el club mantendría en su órbita a Carlos Vela para reforzar el ataque.

El siguiente paso para la dirección deportiva de Fernando Hierro será definir las altas y las bajas del club para el siguiente torneo, entre los que destacaría la figura de Carlos Vela, quien actualmente tiene contrato con el LAFC, pero está próximo a vencer en este 2023, de acuerdo con diversos medios nacionales, el Bombardero sería una opción sumamente apetecible para darle al club ese salto de calidad.

Las palabras de Carlos Vela sobre jugar en México

“Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar en México; ahora estoy aquí en Los Ángeles, muy contento, pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción, decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México. No pienso en quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol”, dijo Carlos Vela en entrevista.

Las declaraciones de Carlos Vela han hecho mucho eco en los clubes de la Liga MX y más de uno ya estarían evaluando sumar a una de las grande figuras de la MLS en los últimos años, el bombardero suma 75 goles con la camiseta del LAFC y la campaña pasad levantó el título de liga, algo que acercaría más el posible regreso del futbolista mexicano a algún club en México; Chivas se mantiene muy atento al desarrollo de su situación contractual y prepararía una buena oferta para llevarse a la Hiena a sus filas.