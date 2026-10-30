Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
RITUAL NFL SITIO.png

Carolina Panthers vs Green Bay Packers EN VIVO: ver GRATIS el resultado de transmisión marcador HOY jueves 29 de octubre de Thursday Night Football en el inicio de la Semana 8 de la NFL 2026 con marcador en directo

Los Carolina Panthers se enfrentan a los Green Bay Packers, en duelo de la Semana 8 de la NFL; la temporada sigue su curso y saldrán al emparrillado en búsqueda de la victoria.

panthers packers boxeo

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Thursday Night Carolina Panthers vs Green Bay Packers NFL Semana 8

Los Carolina Panthers reciben a los Green Bay Packers en el Thursday Night, que además es el arranque de la Semana 8 de la NFL, en la que los equipos llegan con presentes similares, por lo que buscarán a toda costa poder sacar la victoria.

Los Packers, con marca de 4-3 en lo que va de la temporada, quieren en esta Semana 8 tener un victoria que les dé claridad en la campaña regular, pero para ello deberán de derrotar a los Panthers que van con marca de 3-3.

En el Leambeu Field, Green Bay busca componer la triste marca de 2.9 yardas por acarreo, pero enfrente tendrán a un equipo que no luce a la defensiva, con una marca defensiva permitiendo 5.2 yardas por acarreo.

¿Qué clima habrá en Lambeau Field para el juego de Semana 8 de Packers contra Panthers?

El clima que habrá sobre Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos, zona donde está ubicado el Estadio de Green Bay, será de 13 grados centígrados, no se pronostican precipitaciones y habrá cielos despejados.

Con ese pronóstico del clima, los Packers en casa podrán tener ese aliado para buscar la victoria.

¿Cuál fue el último resultado cuando se enfrentaron Green Bay ante Carolina Panthers?

La última ocasión que se enfrentaron estos equipos resultó en victoria para Panthers, venciendo a Packers por 16 - 13.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
CEREMONIA DE PESAJE CANELO VS MBILLI.jpeg

Box Azteca| Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Ceremonia de Pesaje

12:00 p. m.
30 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
30 OCT
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

4:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro Live Previo

5:55 p. m.
30 OCT
JUÁREZ VS QUERÉTARO FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Fc Juárez vs Querétaro EN VIVO

6:46 p. m.
30 OCT
PUEBLA VS PUMAS FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Pumas

9:01 p. m.
30 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
30 OCT
CANELO ÁLVAREZ VS MBILLI FECHA .jpeg

Box Azteca |Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Live Previo

9:55 a. m.
31 OCT
CANELO ÁLVAREZ VS MBILLI FECHA .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

11:01 a. m.
31 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
2 NOV
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
2 NOV
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
2 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
2 NOV
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
3 NOV