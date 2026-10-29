Carolina Panthers vs Green Bay Packers VER EN VIVO Y GRATIS el resultado y marcador HOY jueves 29 de octubre en el inicio de la Semana 8 de la NFL 2026

Thursday Night Carolina Panthers vs Green Bay Packers NFL Semana 8

Los Carolina Panthers reciben a los Green Bay Packers en el Thursday Night, que además es el arranque de la Semana 8 de la NFL, en la que los equipos llegan con presentes similares, por lo que buscarán a toda costa poder sacar la victoria.

Los Packers, con marca de 4-3 en lo que va de la temporada, quieren en esta Semana 8 tener un victoria que les dé claridad en la campaña regular, pero para ello deberán de derrotar a los Panthers que van con marca de 3-3.

En el Leambeu Field, Green Bay busca componer la triste marca de 2.9 yardas por acarreo, pero enfrente tendrán a un equipo que no luce a la defensiva, con una marca defensiva permitiendo 5.2 yardas por acarreo.

¿Qué clima habrá en Lambeau Field para el juego de Semana 8 de Packers contra Panthers?

El clima que habrá sobre Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos, zona donde está ubicado el Estadio de Green Bay, será de 13 grados centígrados, no se pronostican precipitaciones y habrá cielos despejados.

Con ese pronóstico del clima, los Packers en casa podrán tener ese aliado para buscar la victoria.

¿Cuál fue el último resultado cuando se enfrentaron Green Bay ante Carolina Panthers?

La última ocasión que se enfrentaron estos equipos resultó en victoria para Panthers, venciendo a Packers por 16 - 13.