Cartelera COMPLETA de Azteca Deportes la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre: partidos, peleas, horarios y dónde ver transmisiones gratis y en vivo

La semana del 26 de octubre al 1 de noviembre tendrá una cita central para los aficionados al boxeo. Saúl Canelo Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli el sábado 31 de octubre, en una función que tendrá cobertura especial de Azteca Deportes, desde los eventos previos hasta el inicio de la cartelera.

La programación también incluirá partidos de la Liga BBVA MX, encuentros del Brasileirao y espacios de análisis como Mesa Protagonista. Las transmisiones estarán disponibles a través del sitio y la aplicación de Azteca Deportes, además de sus canales digitales en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, según el evento.

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: horarios y dónde ver

La pelea entre Canelo y Mbilli será el evento principal de la semana. La cobertura comenzará con la conferencia de prensa y la ceremonia de pesaje, antes de llegar a la jornada del sábado, cuando la cartelera de boxeo arrancará desde las 11:00 horas.

Jueves 29 de octubre | 12:00 horas: conferencia de prensa de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli. Azteca Deportes.

Viernes 30 de octubre | 12:00 horas: ceremonia de pesaje. Transmisión por Facebook, YouTube, TikTok, sitio y app.

Sábado 31 de octubre | 10:00 horas: programa previo en vivo por Facebook, YouTube, TikTok, sitio y app.

Sábado 31 de octubre | Desde las 11:00 horas: inicio de la cartelera de boxeo, disponible en el sitio y la aplicación de Azteca Deportes.

Canelo Álvarez vs Christian M'billi EN VIVO en @AztecaSiete 👊 Saúl Álvarez regresa al ring y la pelea la podrás vivir en La Casa del Boxeo, en un cartelera con talento mexicano que arrancará desde las 11:00 AM 🤩 Ante Christian M'billi, el boxeador tapatío busca volver a ser campeón del mundo, en un combate que tendrá en disputa el título supermediano del CMB. #BoxAzteca 🥊 📅 ⁣⁣⁣Sábado 31 de octubre 🕚 11:00 AM 📺 Azteca 7⁣ 💻 https://t.co/Tg0g9G7MzC⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱 APP Azteca Deportes — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 26, 2026

La función representa una oportunidad para que el mexicano busque recuperar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo ante un rival invicto como Mbilli. La cobertura permitirá seguir los momentos clave de la semana, desde el cara a cara entre los protagonistas hasta la jornada de combates.

Liga MX: partidos del viernes 30 de octubre

El futbol mexicano tendrá dos encuentros en la programación de Azteca Deportes para el viernes por Azteca 7. La jornada comenzará con FC Juárez frente a Querétaro y continuará por la noche con Puebla ante Pumas.

FC Juárez vs Querétaro: viernes 30 de octubre, a las 18:50 horas.

Puebla vs Pumas: viernes 30 de octubre, a las 21:00 horas.

Brasileirao: partidos y horarios

El futbol brasileño también tendrá presencia durante la semana, con cuatro encuentros programados entre miércoles y viernes.

Fluminense vs Internacional: miércoles 28 de octubre, 16:30 horas.

Bahia vs São Paulo: miércoles 28 de octubre, 18:30 horas.

Vasco da Gama vs Flamengo: jueves 29 de octubre, 17:00 horas.

Corinthians vs Mirassol: viernes 30 de octubre, 17:00 horas.

Los encuentros estarán disponibles en el sitio y la aplicación de Azteca Deportes.

Mesa Protagonista y Hyrox Azteca: análisis y deporte

La programación se completa con dos espacios para seguir la actualidad deportiva desde distintas perspectivas.

