¿Cuánto cuesta ver Canelo vs Mbilli? Opciones GRATIS para seguir la pelea en México

Canelo Álvarez se enfrentará a Christian Mbilli en una pelea que globalmente tiene la etiqueta de pague por ver, Pay Per View o PPV, pero dentro de territorio mexicano la podrás ver GRATIS Y EN VIVO este próximo sábado 31 de octubre a través de diferentes vías, por lo que será imposible perderse del combate 69 en la trayectoria de Canelo.

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Canelo vs Mbilli tendrá al campeón mundial supermediano versión Consejo Mundial de Boxeo, exponiendo por primera vez esa corona ante un Canelo sediento de triunfos, pues pese a ser monarca en 4 divisiones del boxeo profesional, no quita el dedo del renglón en su intención de ser campeón del mundobde nueva cuenta.

Para ello deberá de vencer al nacionalizado francés, ya sea por la vía de los puntos en las tarjetas durante los 12 rounds, o bien por el camino del nocaut, lo cual además se le ha negado desde aquella pelea ante Caleb Plant, del 6 de noviembre del 2021 cuando venció en el episodio 11 del pleito. Desde entonces Álvarez Barragán ha tenido 8 peleas más en las que perdió contra dos de sus grandes rivales Bivol y Crawford, ambos guerreros que se han mantenido con los años en la cima y en ranking de los mejores libra por libra.

Las otras seis peleas de Canelo las ganó por decisión unánime; ahora ha hecho todo lo necesario para acabar lo más pronto posible con Mbilli y volver al sendero del KO.

Tv Azteca tendrá la pelea Canelo vs Mbilli GRATIS: HORARIO Y FECHA DE LA TRANSMISIÓN

El combate de Canelo vs Mbilli lo podrás ver GRATIS a través de televisión abierta, en Azteca Siete.

La pelea también la podrás ver por la aplicación oficial de Azteca Deportes, la cual solo tienes que descargar y elegir la transmisión el sábado 31 de octubre.

Además y quizás más fácil es a través del sitio de Azteca Deportes conectándote a la transmisión que estará En Vivo.

La transmisión comenzará a las 11:00 am, tiempo del centro de México en cualquiera de las 3 opciones; se espera que Canelo esté subiendo en ese rango de horario al ring para encarar el combate en Riad, Arabia Saudita.